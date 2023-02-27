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Adıyaman'da enkazdaki at 21 gün sonra sağ çıkarıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, depremin 21'inci gününde enkaz altında kalan bir atı canlı çıkardı.

15:05 . 27/02/2023 Pazartesi
DHA
Adıyaman'da enkazdaki at 21 gün sonra sağ çıkarıldı.

Adıyaman'da enkazdaki at 21 gün sonra sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor. Bu kapsamda çiftçilerin enkaz altında kalan hayvanları da kurtarılmaya çalışılıyor. Depremlerin ardından Adıyaman'da görevlendirilen Erzurum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaylakonak beldesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sahibine teslim edildi

Ekipler, Kümeevler Mahallesi'ndeki enkazda bir at olduğunu tespit etti. Ekipler, dün saat 18.30 sıralarında felaketin üzerinden 21 gün geçmişken atı enkazdan canlı çıkardı. At, tedavisi sonrası sahibine teslim edildi.



#Kahramanmaraş
#Adıyaman
#Yaylakonak
2 saat önce
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Adıyaman'da enkazdaki at 21 gün sonra sağ çıkarıldı
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