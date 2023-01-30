Adli para cezalarına da yapılandırma

Kamu borçlarına ilişkin en kapsamlı yapılandırma teklifi bu hafta TBMM’de görüşülecek. Teklifle daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları da yapılandırılacak. Teklif kapsamında; düzenleyici ve denetleyici kurullarca verilen idari para cezaları, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı kaynak kullanımı, destekleme primi borçları gibi borçlara da yapılandırılma seçeneği geliyor.

GENÇ GİRİŞİMCİYE DESTEK

Teklifle; genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası tutarı, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere, gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirlenecek. Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan genç girişimci istisna tutarı kapsamında 3 hesap dönemi içinde kazançlarından alınan yıllık 75 bin TL 150 bin TL’ye çıkartılacak.

ÖĞRENİM KREDİSİNDE İKİNCİ ADIM

Geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş olanların asıllarına vade tarihleriyle 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, yurt içi üretici fiyat endeksi tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek. Böylece ekim ayı içerisinde yasalaşan ve 3 milyondan fazla vatandaşın öğrenim ve katkı kredisinin toplamda 27 milyar TL’lik endeks borcunun silinmesini içeren yasal düzenlemeden sonra borçların anaparası da yapılandırılacak.



