Adli Tıp’ta 'uzmanlık şartı ve görev süresi' düzenlemesi iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), Adli Tıp Kurumu’nda bazı kurullara yapılacak atamalara dair getirilen “uzmanlık belgesi ya da doktora” şartı ile kurul başkanı ve üyelerinin 4 yıl görev yapmasını öngören düzenlemeyi iptal etti.

HANGİ DÜZENLEME İPTAL EDİLDİ?

İptal edilen kısım, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değişikliğiyle Adli Tıp’taki ihtisas kurullarında görev alacak başkan ve üyelere yönelik iki ana kuralı kapsıyor. İlki, atanmak için “tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık belgesi ya da alanında doktora” şartı, ikincisi ise başkan ve üyelerin görev süresinin 4 yıl olması ve süre bitse bile yeni atama yapılana kadar görevde kalması kuralıydı.

BAŞKAN YARDIMCILARININ “4 YIL” SÜRESİNE İPTAL ÇIKMADI

AYM, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndaki başkan yardımcılarının görev süresini 4 yıl olarak belirleyen ve yeni atama yapılana kadar görevde kalmalarını öngören düzenlemeyi ise anayasaya uygun buldu. Bu bölüm oybirliğiyle iptal edilmeyerek aynen korundu.

KADRO DÜZENLEMELERİ DE KORUNDU

Kararda ayrıca Adli Tıp Kurumu’nda bazı kadroların kaldırılıp yeni kadrolar oluşturulmasına ilişkin düzenlemenin de aynen kalması kararlaştırıldı. Merkez teşkilatında 3 kadro iptal edilirken, merkezde 232, taşrada 368 yeni kadro ihdası öngören bölüm, AYM Genel Kurulu çoğunluğunca anayasaya uygun bulundu.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Düzenlemelerin uygulanması halinde telafisi zor zararlar doğacağı iddiasıyla yapılan “yürürlüğün durdurulması” talebi de reddedildi. AYM, iptal edilen kısım için zaten yürürlük tarihini ertelediği için bu yöndeki talebin karşılanmasına gerek görmedi.

KARAR HEMEN UYGULANMAYACAK

AYM, iptal edilen kuralların bir anda kalkmasının “boşluk” doğurabileceğini belirterek yürürlüğe giriş tarihini erteledi. Buna göre iptal hükümleri, Resmî Gazete’de yayımlandığı 29 Ocak 2026 tarihinden itibaren dokuz ay sonra, yani 29 Ekim 2026’da yürürlüğe girecek.

KİMLER HANGİ GEREKÇELERLE KARŞIOY KULLANDI?

Engin Yıldırım, kadro düzenlemesini içeren hükmün, kararnameyle düzenlenemeyeceği kanaatiyle çoğunluğun “anayasaya uygun” görüşüne katılmadı.

Yusuf Şevki Hakyemez, kadro ihdası ve iptalinin yalnızca teşkilat meselesi olmadığını, kamu harcaması ve bütçe yetkisi doğurduğunu, bu yüzden TBMM alanında kaldığını savunarak çoğunluğa karşı çıktı.

Kenan Yaşar, Kadro düzenlemelerinin, memur statüsü ve bütçeyle doğrudan bağlantılı sonuçlar doğurduğunu, bu nedenle kararnameyle yapılamayacağını belirterek çoğunluğun reddine katılmadı.

Muhterem İnce, İptal edilen “uzmanlık/doktora şartı” ve “4 yıllık görev süresi” düzenlemelerinin yürütme alanında kaldığını, anayasaya aykırılık bulunmadığını savunarak iptal yönündeki çoğunluk kararına karşı oy verdi.