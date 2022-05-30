Adliye çıkışı kaçan hükümlü yakalandı

Bodrum'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan Behçet Ayin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 27 Mayıs'ta üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Hakkında 29 ayrı suçtan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen Ayin, 27 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Ayin, cezaevine gönderileceği sırada adliye girişindeki yakınlarının neden olduğu kargaşada kaçtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Behçet Ayin'in kaçmasına yardım eden üç akrabası ile bir arkadaşını gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan dört şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler de Behçet Ayin'i yakalamak için soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, şüphelinin sahte kimlikle Bursa'ya gitmek üzere otobüsle yola çıktığı tespit etti. Harekete geçen ekipler, aracı takibe alıp, Aydın'ın Söke yakınlarında durdurarak Behçet Ayin'i gözaltına aldı. Firar etmesinden iki gün sonra yakalanan Behçet Ayin, bir kez daha sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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