Gündem AFAD ağı genişliyor
ELAZİĞ

AFAD ağı genişliyor

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), ‘afetlere yönelik risk azaltma ve hazırlık’ projesi kapsamında bu yıl önemli projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
AFAD
AFAD

Elazığ’da yaşanan depremden etkilenen vatandaşların yaraları sarılırken, AFAD depremin verdiği zararları en aza indirmek için düğmeye bastı. AFAD, ‘depremde kritik tesislerin faaliyetlerinin durdurulması’, ‘yol açacağı zararların önlenmesi’, ‘can ve mal kaybı oranlarının tahmini olarak belirlenmesi’ amacıyla deprem erken uyarı ve ön hasar tahmin sistemleri istasyonlarını artıracak. Deprem riski yoğun olan bölgelerde mevcutta yaklaşık 30 istasyon bulunurken, sözkonusu rakamın bu yıl 50’ye çıkması hedefleniyor. Bunun yanında deprem açısından en duyarlı yerlerden başlanarak, bölgesel ve yerel ölçekte deprem tehlike haritaları yeniden çıkarılacak. Bununla beraber depremin zincirleme etkileriyle oluşabilecek risklerin analizi, değerlendirilmesi ve azaltılması konusunda ilke, yöntem ve uygulama esasları belirlenerek, yol gösterici kılavuz yayınlar hazırlanacak.

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