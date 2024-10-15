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AFAD detayları duyurdu: Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD detayları duyurdu: Elazığ'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Semih Bozkuş
00:1315/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem meydana geldi.
Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem meydana geldi.

AFAD, saat 00.05'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada korkutan depremin, yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Elazığ, gece yarısı meydana gelen depremle sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)
yapılan açıklamaya göre, saat 00.05'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.4 büyüklüğünde
deprem
meydana geldi.

Yerin yedi kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezi ve ilçelerde de hissedildi.

Valilikten yapılan açıklamada 112 Acil çağrı Merkezine herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtildi.


#Deprem
#Elazığ
#Sivrice
#AFAD

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