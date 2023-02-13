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AFAD görevlisinin acı notları

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgede yoğun mücadele veren arama kurtarma ekiplerinin enkazdan canlı çıkarma çabası tuttukları notlara yansıdı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arama kurtarma ekiplerinin tuttuğu notlar.

Arama kurtarma ekiplerinin tuttuğu notlar.

Enkazdan canlı çıkarma çabası sahada görev yapan personelin tuttuğu notlara da yansıdı. Gaziantep İslahiye’de bir AFAD görevlisinin notlarında, apartman apartman facianın boyutu görülüyor. Enkazlardan sağ ve ölü çıkarılanların tablolandığı notlar, bölgeyi vuran depremin en acı verileri. Söz konusu notlardan biri 10 Şubat tarihine ait. “Seyran Apt”, “Dr. Şevki Bey” ve “Huzur” apartmanlarından sağ ve ölü çıkarılanlara ilişkin rakamlar tek tek sıralanmış. 9 Şubat tarihli bir başka notta ise son 24 saatte binalardan 7 canlı, 15 kişinin ise ölü çıkarıldığı bilgisi yer alıyor.



#Deprem
#Enkez
#Not
#Sağ ve Ölü tablosu
1 saat önce
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AFAD görevlisinin acı notları
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