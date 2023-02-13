AFAD görevlisinin acı notları

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Arama kurtarma ekiplerinin tuttuğu notlar.
Enkazdan canlı çıkarma çabası sahada görev yapan personelin tuttuğu notlara da yansıdı. Gaziantep İslahiye’de bir AFAD görevlisinin notlarında, apartman apartman facianın boyutu görülüyor. Enkazlardan sağ ve ölü çıkarılanların tablolandığı notlar, bölgeyi vuran depremin en acı verileri. Söz konusu notlardan biri 10 Şubat tarihine ait. “Seyran Apt”, “Dr. Şevki Bey” ve “Huzur” apartmanlarından sağ ve ölü çıkarılanlara ilişkin rakamlar tek tek sıralanmış. 9 Şubat tarihli bir başka notta ise son 24 saatte binalardan 7 canlı, 15 kişinin ise ölü çıkarıldığı bilgisi yer alıyor.