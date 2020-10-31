AFAD: Sadece gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç var İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, İzmir'de ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Haber Merkezi 31 Ekim 2020, 15:04 Son Güncelleme: 31 Ekim 2020, 15:10 DHA