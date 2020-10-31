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Gündem AFAD Sadece gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç var
İZMİR

AFAD: Sadece gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç var

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca, İzmir'de ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de meydana gelen depremde 26 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'de meydana gelen depremde 26 kişi hayatını kaybetti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, İzmir'de deprem sonrası bölgeye yapılan yardım faaliyetlerinin AFAD koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

  • İhtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç olduğu belirtilerek, "Halihazırda başkaca bir yardım malzemesine veya ihtiyaç fazlası kullanılmış eşya ihtiyacı bulunmamaktadır. İhtiyaç oluşması halinde ayrıca bildirilecektir. Söz konusu gıda kolisi ve yeni battaniye yardımlarını ulaştırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurabilirler. Beslenme hizmetleri konusunda ise ana sorumlu kuruluş Türk Kızılayı olup bu konudaki faaliyet halen devam etmektedir. Beslenme ile ilgili destek olmak isteyenlerin bu kurumla irtibata geçmeleri ve koordinasyon içinde olmaları gerekmektedir" denildi.

Emrah Apartmanı'ndan kötü haber
OYNAT 00:59
Emrah Apartmanı'ndan kötü haber
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