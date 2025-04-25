'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar' algısı fotoğraflarla çürütüldü

İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra yetkililer incelemeler yaptı.

Bazı basın yayın organlarında,

Bazı basın yayın organlarında,

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı.