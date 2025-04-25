'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar' algısı fotoğraflarla çürütüldü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir açıklama yaparak bazı medya organlarında yer alan "AFAD, İBB'siz deprem toplantısı gerçekleştirdi" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu. AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın da yer aldığına dikkat çekildi.
İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra yetkililer incelemeler yaptı.
İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı.
"Toplantıya İBB başkan vekili katıldı"
İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katılmıştır.
Bahse konu toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra, İBB Başkanvekili Nuri Aslan da hazır bulunmuştur.
Fotoğraflarda görülüyor
Nuri Aslan, değerlendirme toplantısına ilişkin fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Aslan, toplantı sonrası basın açıklamalarının ardından AFAD merkezinden ayrılmıştır.
Dolayısıyla 'depremle ilgili değerlendirme toplantılarına İBB'nin çağrılmadığı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.