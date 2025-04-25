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'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar' algısı fotoğraflarla çürütüldü

'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar' algısı fotoğraflarla çürütüldü

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:5825/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İBB Başkanvekili Nuri aslan toplantı fotoğraflarında yer alıyor.
İBB Başkanvekili Nuri aslan toplantı fotoğraflarında yer alıyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir açıklama yaparak bazı medya organlarında yer alan "AFAD, İBB'siz deprem toplantısı gerçekleştirdi" yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu. AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın da yer aldığına dikkat çekildi.

İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra yetkililer incelemeler yaptı.


Bazı basın yayın organlarında,
"AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yaptılar"
iddiası ortaya atıldı.

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı.



"Toplantıya İBB başkan vekili katıldı"


DMM'den yayınlanan mesajda,
"Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
denilerek şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD Başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katılmıştır.


Bahse konu toplantıda ilgili kurumların yetkililerinin yanı sıra, İBB Başkanvekili Nuri Aslan da hazır bulunmuştur.



Fotoğraflarda görülüyor


Nuri Aslan, değerlendirme toplantısına ilişkin fotoğraflarda da açıkça görülmektedir. Aslan, toplantı sonrası basın açıklamalarının ardından AFAD merkezinden ayrılmıştır.


Dolayısıyla 'depremle ilgili değerlendirme toplantılarına İBB'nin çağrılmadığı' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.





#İBB
#İletişim Başkanlığı
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