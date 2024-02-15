AFAD'dan İliç'teki 9 kişiyi kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama: 2 bin 722 personel aralıksız çalışıyor

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan bir maden sahasında dün toprak kayması yaşandı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak 800 metrelik bir alana yayıldı. Toprak kaymasının olduğu esnada sahada bulunan 9 işçi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşabilmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına gündüz olduğu gibi günün ilerleyen saatlerinde de devam ediyor.