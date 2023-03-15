Afetzede çiftçilere 60 milyonluk bütçe

Konya 19'uncu Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı başladı. Fuarda TÜMOSAN da traktör ve zirai ekipmanlarını sergiliyor. Afetzede çiftçiler için çalıştıklarını söyleyen TÜMOSAN Pazarlama Müdürü Onur Koca, "Bölgedeki çiftçiler için 60 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Türkiye'nin en büyük arazilerinin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölge bizim için oldukça kıymetli. Tarımın da devam etmesi açısından elimizden gelen desteği veriyoruz. Müşterilerimize yenileme, yeni ürün verme anlamında kolaylıklar sağlıyoruz. Ortak bir kararla öncelikli sevkiyatlarımızın tamamını afet bölgesine veriyoruz" dedi.

Fuarda olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Koca, "Türkiye'nin en büyük fuarında olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Fuara yurt içi ve yurt dışı katılımı çok yüksek. Uluslararası niteliği taşıdığı için bize daha da heyecan veriyor. Türkiye'de 90 satış kanalımız var. Yerli üreticilerimizin tamamını destekliyoruz. Yurt dışı ekiplerimiz yabancı ziyaretçilerimizden de satış noktasında aksiyon alıyor. Türkiye'deki katma değeri yurt dışına aktarmak bizim için mutluluk verici" dedi.

33 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK

Geçen yıl yurt içi ve yurt dışı satışlarını artırdıklarını belirten Koca, "Traktör pazarında satış rakamlarını yüzde 43 artırarak, toplamda 8 bin 267 satış gerçekleştirdik. Bu da bizim tarım sektöründe, bu piyasada ikinciliğimizi korumamızı sağladı. Yurt dışında da yaklaşık yüzde 28 artışla 33 ülkeye ihracatımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. En çok ihracatı İrlanda, Azerbaycan, Balkan ülkeleri ve Yemen'e yapıyoruz" diye konuştu.

GÜNDE 3 BİN KİŞİYE YEMEK VERİYORUZ

Depremin ilk gününden beri afetzedelerle irtibat kurmaya çalıştıklarını belirten Onur Koca, şunları söyledi: "Bu noktada Albayrak Holding dışında TÜMOSAN olarak 60 milyon liralık bir bütçe ayırdık. Bu bütçede; yiyecek, giyecek, forklift desteklerimiz bulunuyor. 4 şehirde yükleme ve boşaltma çalışmalarına destek olan operatörlerimizle beraber 21 forkliftimiz var. Aynı zamanda Gaziantep İslahiye'de depremin 3'üncü gününden beri devam eden bir aşevimiz var. Günde 3 bin kişiye yemek veriyoruz. Yakın zamanda yine yeni bir ortaklıkla psikoloji merkezi açarak küçük arkadaşlarımıza bir umut ışığı sağlamayı amaçlıyoruz."

Temel ihtiyaçlara destek veriyoruz

Depremin vurduğu illerdeki çiftçiler için de birçok kolaylık sağladıklarını belirten Koca, “Çiftçilerimiz, ana üreticilerimiz. Biz burada üretip, burada satan üreticilerimizin destekleriyle var olan bir firmayız. Onlara gerek traktörlerini koruma, gerekse çalışmalarını düzenlemek için ayrıca ortak bir fon çalışması içerisindeyiz. Ayrıca konteyner yardımları sağlıyor, temel ihtiyaçları için destek veriyoruz. Önemli bir bölge, tarımın devam etmesi gerekiyor” dedi.

20 ülkeden 474 firma yer aldı

KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde tarım sektörünü paydaşlarıyla buluşturan fuarın ilk gününe büyük ilgi gösterildi. Fuarda 96 bin metrekarelik alanda 20 ülkeden 474 firma yerini aldı. Bu yıl 5 bin yabancı, 200 bin yerli ziyaretçi hedefleniyor. Traktör, biçerdöver ve kendinden motorlu tarım aletlerinin yanı sıra tarla ile bahçe ekipmanları başta olmak üzere sektörün tüm ihtiyaçlarının sergilendiği fuar, 18 Mart'ta sona erecek.







