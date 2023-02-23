Afetzedelere indirimli telefon

Depremin etkilediği illerdeki online alışveriş siteleri komisyonlarında yaptığı indirimlerle telefon ve elektronik cihaz satışı yapıyor.
Depremzedelere verilen destekler her geçen gün artıyor. Büyük çevrimiçi satış sitelerinin birçoğu deprem bölgesine internetten satılan her ürünün satışında komisyon indirimine gidiyor. En fazla talep ise cep telefonlarına geliyor. Kendi dükkânı üzerinden deprem bölgesine günde 100’ün üzerinde telefon satıldığını söyleyen Adanalı telefoncu Ercan Daloğlu, “Büyük firmalar elini taşın altına soktu. Biz de elimizden gelen indirimi yaparak depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
YÜZDE 20 UCUZLUYOR
Bunun yanı sıra platformların 18 Şubat’ta başlattıkları komisyon indirimini sürdürüyor. Bölgede en fazla ihtiyaç duyulan şeylerden birinin telefon ve iletişim olduğuna dikkat çeken Daloğlu, “Hem komisyon indirimi hem de bizim yaptığımız indirimler ile vatandaşlar iletişime bir nebze de olsa kolay ulaşabilecek” diye konuştu. Daloğlu, indirim toplamının yüzde 20’lere ulaştığını belirtti.