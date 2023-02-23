|
Reklam
Reklam
Gündem

Afetzedelere indirimli telefon

Depremin etkilediği illerdeki online alışveriş siteleri komisyonlarında yaptığı indirimlerle telefon ve elektronik cihaz satışı yapıyor. Kendi dükkânı üzerinden deprem bölgesine günde 100’ün üzerinde telefon satıldığını söyleyen Adanalı telefoncu Ercan Daloğlu, “Büyük firmalar elini taşın altına soktu. Biz de elimizden gelen indirimi yaparak depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Depremin etkilediği illerdeki online alışveriş siteleri komisyonlarında yaptığı indirimlerle telefon ve elektronik cihaz satışı yapıyor.

Depremin etkilediği illerdeki online alışveriş siteleri komisyonlarında yaptığı indirimlerle telefon ve elektronik cihaz satışı yapıyor.

Depremzedelere verilen destekler her geçen gün artıyor. Büyük çevrimiçi satış sitelerinin birçoğu deprem bölgesine internetten satılan her ürünün satışında komisyon indirimine gidiyor. En fazla talep ise cep telefonlarına geliyor. Kendi dükkânı üzerinden deprem bölgesine günde 100’ün üzerinde telefon satıldığını söyleyen Adanalı telefoncu Ercan Daloğlu, “Büyük firmalar elini taşın altına soktu. Biz de elimizden gelen indirimi yaparak depremzedelere yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

YÜZDE 20 UCUZLUYOR

Bunun yanı sıra platformların 18 Şubat’ta başlattıkları komisyon indirimini sürdürüyor. Bölgede en fazla ihtiyaç duyulan şeylerden birinin telefon ve iletişim olduğuna dikkat çeken Daloğlu, “Hem komisyon indirimi hem de bizim yaptığımız indirimler ile vatandaşlar iletişime bir nebze de olsa kolay ulaşabilecek” diye konuştu. Daloğlu, indirim toplamının yüzde 20’lere ulaştığını belirtti.


#Deprem
#Telefon
#Elektronik Cihaz
1 saat önce
default-profile-img
Afetzedelere indirimli telefon
FBI ve CIA’ye Malcolm X davası: 'Babamızın hak ettiği adaleti bulmasını istiyoruz'
Rusya nükleer silahı masaya koydu: Trump'tan 3. Dünya Savaşı iddiası
Çocuklara moral: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aleyna Ölmez’i ziyaret etti
ABD ATM’lerinde Türkiye kampanyası
50 saat annesiyle birlikte bekledi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.