Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 12 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 12 şüpheli yakalandı

17:2022/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Afyonkarahisar'da köpek dövüşüne müdahale
Afyonkarahisar'da köpek dövüşüne müdahale

Afyonkarahisar Çayırbağ’da köpek dövüşü ihbarı alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, organizasyonu yapan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan 12 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Dövüştürülen 2 köpek, koruma altına alınarak hayvan barınağına teslim edildi.



#Afyonkarahisar
#çayırbağ
#jandarma
#köpek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...