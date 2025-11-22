Yeni Şafak
Nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvan ağlarına takıldı: Koruma altına alındı

00:3722/11/2025, Cumartesi
DHA
Yetkililer sucul biyolojik çeşitliliğin korunması çağrısında bulundu.
Edirne'de balıkçılar, ağlarına takılan nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığını yetkilere teslim etti. Balık, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda koruma altına alındı.

Edirne’de Meriç Nehri’nde balıkçılık yapan Tunay Zülka’nın ağlarına takılan yaklaşık 1.5 metre boyunda ve 20 kilogram ağırlığında nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı, teslim edildiği yetkililerce korumaya alındı.

Kayıkla Meriç Nehri’ne açılan balıkçı Tunay Zülka’nın ağlarına yaklaşık 1.5 metre boyunda ve 20 kilogram ağırlığında nesli tükenme tehlikesi altındaki mersin balığı takıldı. Zülkan’ın durumu yetkililere bildirmesi üzerine mersin balığı, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli su ürünleri mühendislerince teslim alınarak İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu’na nakledildi. Mersin balığı istasyondaki havuzda koruma altına alındı. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü’nde göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı balıkçı Tunay Zülka’na teşekkür etti ve sucul biyolojik çeşitliliğin korunması için tüm vatandaşları aynı hassasiyete davranmaya davet etti.



