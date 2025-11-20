Otomobil seyir sırasında alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu

Mehmet Gündoğan, aracındaki elektrik arızasını göstermek için yola çıktığını belirterek, "Birden alev aldı. Alev almasıyla inmem bir oldu. Alev büyüdü ve ben de arabayı sağa çekip, kendimi dışarı attım. Yoldan geçen bir araç, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ama o da fayda etmedi. Sonuçta araç kullanılamaz hale geldi" dedi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.