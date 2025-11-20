Yeni Şafak
Otomobil seyir sırasında alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu

16:3420/11/2025, Perşembe
DHA
Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de seyir sırasında alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Sürücü Mehmet Gündoğan, kendisini son anda dışarıya attığını söyledi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Edirne-Lalapaşa D-100 kara yolunda Sinanköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Gündoğan'ın kullandığı 22 ACJ 836 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobili yolun kenarına çeken Gündoğan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.


'BİRDEN ALEV ALDI'

Mehmet Gündoğan, aracındaki elektrik arızasını göstermek için yola çıktığını belirterek, "Birden alev aldı. Alev almasıyla inmem bir oldu. Alev büyüdü ve ben de arabayı sağa çekip, kendimi dışarı attım. Yoldan geçen bir araç, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ama o da fayda etmedi. Sonuçta araç kullanılamaz hale geldi" dedi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.




#edirne
#otomobil
#yangın
