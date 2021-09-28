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KAYSERİ

Ağabeyi ile yengesini boğup tandıra gömdü: Kardeş katili olarak yargılanmak bana çok zor geliyor

Kayseri'de, Mehmet Turhan (55) ve boşandığı eşi Firdevs Öztürk (52) çiftini iple boğarak öldürüp ardından da tandıra gömen kardeşi Yusuf Turhan (52) ile oğlu Bedirhan ve eşi Necla Turhan'ın yargılanmasına başlandı. Zanlı Yusuf Turhan, "Kardeş katili olarak yargılanmak bana çok zor geliyor. Ağabeyimi öldürmek için plan kurmadım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ağabeyi ile yengesini boğup tandıra gömdü: Kardeş katili olarak yargılanmak bana çok zor geliyor
Ağabeyini ve yengesini öldüren zanlı yargılandı.

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde geçen mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı, çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama yaptı.

  • Kadavra köpeğinin kullanıldığı aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı. Çiftin öldürüldükten sonra çuvalla tandırın içine atıldığı tespit edildi. Tandırdan çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede, Yusuf Turhan hakkında, 'yakın akrabayı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında ise, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmaları istendi.

Mehmet Turhan (55).
DHA
Mehmet Turhan (55).

BABA, ANNE VE OĞUL HAKİM KARŞISINDA

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmalarına başlandı. Duruşmada tutuklu yargılanan baba ve oğlu ile tutuksuz yargılanan Nejla Turhan hazır bulundu.

Savcılık ifadelerini kabul etmeyen sanık Yusuf Turhan, "Ağabeyim açık cezaevine çıktıktan sonra bana musallat oldu. Bana amcamın oğlu ile mektup gönderdi, 'Paramı versin yoksa öldürürüm' diye. Ağabeyim benim başıma belaydı, o yüzden uzak duruyordum. Olaydan bir gün önce köye ağabeyimin yanına gittim. 'Bağımı ver. 17 yıl hapis yattım, sizi de öldürür, bir 17 yıl daha yatarım' dedi. Ağabeyimin elinde ip vardı. Boğazıma dolamaya çalıştı. Boynumu eğdim ve ipi elinden aldım. Daha sonra ben onun boğazını bir dakika kadar iple sıktım. Sonra ip koptu, ağabeyim yere düştü. Ne yaptığımı bilmiyordum, kendimi kaybetmiştim. Odadan çıktıktan sonra yengem bana bir şeylerle vuruyordu. Daha sonra kopan ip parçasıyla yengemi de boğdum" dedi.

DHA

'AĞABEYİMİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN KURMADIM'

  • Yusuf Turhan, ağabeyi ile yengesini öldürdükten sonra oğlu Bedirhan ile birlikte torbaya koyduğunu belirterek, "Ağabeyimle yengemi torbaya koyup, torbaları da arabaya yerleştirdik. Cesetlerden kurtulmaya çalıştım. Hiçbir yer bulamadım, köye götürdüm. El arabasıyla tandıra götürdüm. Daha sonra da iki cesedin üzerini betonla örttüm. Ben ağabeyimle yengemi öldürecek olsam, ne evi ne de para verirdim. Ağabeyim beni öldürmeye çalışıyordu. Kardeş katili olarak yargılanmak bana çok zor geliyor. Ağabeyimi öldürmek için plan kurmadım" dedi.

Mehmet Turhan (55).
DHA
Mehmet Turhan (55).

Babası ile amcasının aynı odada olduğunu anlatan sanık Bedirhan Turhan ise, "Babam çok öfkeli bir şekilde elinde ip parçasıyla duruyordu. Sonra yengem babama vurmaya başladı. Babam elindeki iple yengemi de boğdu. Sonra cesetleri torbaya koyduk. Bağ evimize götürdük, babam iki cesedi tandıra koydu. Çimentoyla üzerini kapattık, kesinlikle amcamı öldürmek gibi bir planımız yoktu" diye konuştu.

DHA

Eşi Nejla Turhan ise üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DHA

Kayseri'de dehşete düşüren olay: Kayıp olarak aranan çifti öldürülüp tandıra gömmüşler
FOTOĞRAF 15
Title
Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesinde meydana geldi.
Title
Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk çifti, 19 Mayıs tarihinde kayıplara karıştı.
Title
Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Title
Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınları ile iletişime geçti.
Title
Kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ın çelişkili ifadeleri sonrası ekipler, takibe aldı.
Title
Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, arama çalışması yaptı.
Title
ÇİFTİN CANSIZ BEDENLERİ BETON KALIBI İÇİNDE TANDIRDA BULUNDU <br> <br> Kadavra köpeği ile yapılan aramalarda, çiftin cansız bedenlerinin beton dökülü tandırın içinde olduğu belirlendi.
Title
Tandırı kürek yardımı ile kıran ekipler, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaştı.
Title
Çiftin öldürüldükten sonra çuval ile tandırın içine atıldığı tespit edildi.
Title
Tandır içinden çıkarılan çiftin cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Title
Olayla ilgili Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan yakalandı.
Title
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Title
Title
Title
Kayseri'de dehşete düşüren olay: Kayıp olarak aranan çifti öldürülüp tandıra gömmüşler
Kayseri'de 22 gün önce kayıplara karışan Mehmet Turhan (55) ve eşi Firdevs Öztürk (52) çifti evlerinin bahçesindeki tandıra gömülü halde bulundu. Çifti öldürerek yeni yapılan tandıra gömdükleri belirlenen Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf, eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı.


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