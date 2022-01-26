Gündem Ağaç kesme meselesinde evlat katili olan babaya müebbet hapis
OSMANİYE

Ağaç kesme meselesinde evlat katili olan babaya müebbet hapis

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyünde evin önündeki dut ağacını kesme meselesinden dolayı çıkan tartışmada oğlunu öldüren Zeki Kırköse yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Ağaç kesme meselesinde evlat katili olan babaya müebbet hapis
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24 Ocak 2021 tarihinde Kadirli ilçesine bağlı Yukarıçiyanlı köyünde öz oğlu Zübeyir Kırköse’yi (36) dut ağacını kesmesini neden göstererek av tüfeğiyle öldüren ve olay yerinden kaçan Zeki Kırköse’nin (70) Kadirli Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılaması yaşanılan olayın yıl dönümünde tamamlandı.

İHA

Duruşmaya Osmaniye Toprakkale T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan sanık Zeki Kırkköse’nin oğlu Zübeyir Kırköse’yi kasten öldürme suçunu işlediğinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar veren mahkeme, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel etkileri nazara alınarak cezasında indirim yapılarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık baba, olaydan 3 yıl önce ise diğer oğlunu silahla tehdit etme sucundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2 yıl hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

İHA

Konuyla ilgili konuşan sanığın diğer oğlu İ.K., “Acımız büyük, verilen hiç bir karar aramızdan ayrılanları geri getiremez elbette. Kanunlara ve yasalara boynumuz kıldan ince fakat daha önceden sabıkalı olan birine indirim uygulanması içimizi buruklaştırdı. Bunun için gerekli itirazlarımızı yapacağız. Mahkemenin soruşturma ve kovuşturma safhasını büyük bir titizlikle ve hiç bir ayrıntıyı atlamadan en küçük unsurları dahi değerlendirerek görevini yerine getirdiği için müteşekkirim. Özellikle sanık ceza evine girdikten sonra, sanığın tazminat ödemesi yapmasına engel olmak maksadıyla tüm mal varlığını kaçırmaya yardım ve yataklık yapan bir okul müdürü ve bir esnaf hakkındaki hukuki sürecimiz başlamış durumdadır. Umarım oradan da en doğru sonuçlar çıkacaktır” dedi.

Katil zanlısı kendisi çıktı
GÜNDEM
Katil zanlısı kendisi çıktı

Hemşire Ömür Erez'in katil zanlısının ilk ifadesi: Borç para vermiştim geri alamayınca kendimi kaybettim​
FOTOĞRAF 15
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Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
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Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı.
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Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı.
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Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti.
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Şüpheli Rahmi Uygun \"Bir yıl önce ayrılmıştık.
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Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi.
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Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı.
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Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim\" dediği öğrenildi.
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Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun \"Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım.
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Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim\" dediği belirtildi.
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Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili iki şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor.
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Hemşire Ömür Erez'in katil zanlısının ilk ifadesi: Borç para vermiştim geri alamayınca kendimi kaybettim​
İstanbul'un Kartal ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, ilk ifadesinde, cinayeti 'borç verdiği para' yüzünden işlediğini söyledi. Erez ile iki yıl önce internetten tanıştıklarını belirten katil zanlısı, "Bir yıl önce ayrıldık. Ona borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi. Kendimi kaybettim" diye konuştu.
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