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Gündem Ağacı kıran zanlıya 100 ağaç dikme cezası
MARDİN

Ağacı kıran zanlıya 100 ağaç dikme cezası

Ağacı kıran zanlıya 100 ağaç dikme cezası

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bir ağacı kıran zanlıya mahkeme, 100 ağaç dikme cezası verdi.

Haber Merkezi IHA
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Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi’nde kaldırımda yürüyen M.O., dikili ağacı asılarak kırdı.

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki 12 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polisler, ağacı kıran M.O. ile beraberindeki S.A .ve S.O.’yu bulundukları adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

  • Hakim karşısına çıkan zanlı M.O.’ya 100 ağaç dikme cezası verildi. M.O., yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki zanlının ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaldırımdaki ağacı sebepsiz yere kırdı güvenlik kamerası o anları böyle kaydetti
OYNAT 00:34
Kaldırımdaki ağacı sebepsiz yere kırdı güvenlik kamerası o anları böyle kaydetti
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlı Mardin Caddesi üzerine belediye tarafından ekilen ağaçlardan biri henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kırıldı. Cadde üzerinden geçen 3 kişiden biri, kaldırım üzerinde bulunan ağacı gövdesinden sallamaya başladı. Bu girişiminden vazgeçen şahıs, ardından ağacı yere yatırmaya çalıştı.Henüz kimliği belirlemeyen şahıs, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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