Ağrı'da feci kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı ölü ve yaralılar var

Ağrı'da kamyon ve tankerle çarpışan yolcu otobüsü alev aldı.

Tutak ilçesinde kamyon, tanker ve yolcu otobüsünün çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ACI HABERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Tutak'ta otobüsün devrilerek yanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Erdoğan 'Otobüsün yanması sonucu 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah beterinden korusun' diyerek kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

BAKAN KOCA: 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 11 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Koca, Ağrı Tutak karayolundaki trafik kazasında 2'si ağır, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Bakan Koca; 'Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak karayolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2’si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' dedi.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken bölgeden ilk görüntüler geldi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feci kaza ile ilgili bir açıklama da Bakan Bozdağ'dan geldi. Bakan Bozdağ; kaza ile ilgili; "Ağrı’nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır." dedi.

Bakanı Yanık'tan Ağrı'daki trafik kazasına ilişkin paylaşım:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından Bakanlığın psikososyal destek ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu, ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

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Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bakanlık olarak psikososyal destek ekiplerimizle olay yerindeyiz. Ailelerimizin durumunu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:17 Otobüs kazasının yeni görüntülerinde yürek yakan feryat: Baygınsın değil mi bir tanem? Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 yolcunun ise yaralandığı otobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.



Kazadan hemen sonra çekilen görüntülerde, bir kadının ağır yaralanan eşinin başında 'aşkım, ne olur ses ver' diyerek ağlaması yürekleri dağladı. BiP'te paylaş

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