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Ağrı’da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi. Kökrek, yaptığı açıklamada, 12 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim yılının başlayacağını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Ağrı’da okullar yeni eğitim öğretim yılına hazır
Ağrı'da sınıflar öğrencilerini bekliyor.

Yaz tatili boyuncayeni eğitim dönemi için tüm çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Kökrek,"Öğretmen ve öğrencilerimizin daha ferah, eksiksiz ve güzel ortamlarda eğitim görmesini istiyoruz. Bunun için bütün yaz boyunca okullarımızı ziyaret edip, eksikleritespit ederek gerekli bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik. Bütün öğretmen ve öğrencilerimiz huzur içinde, problemsiz bir şekilde eğitim öğretime başlayacaktır. Tüm öğrencilerimiz ders kitaplarını masalarının üzerinde görecektir. Milli, manevi, ahlaki ve insani değerlere bağlı bir gelecek nesil yetiştireceğiz" dedi.

Bu yıl, eğitim öğretim yılının daha verimli geçmesi için eğitim kalitesini daha da artıracaklarını bildiren Kökrek, bunun için milli eğitim camiası olarak büyük çaba sarf edeceklerini söyledi.
Kökrek, 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Okullar yarın açılıyor: İlk gün için ilk 10 adım
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2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi yani yarın başlıyor.
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Yeni eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
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Hürriyet'in haberine göre uzmanlar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerine, ilk gün için önemli ipuçları verdi.
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Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Özdemir şu önerilerde bulundu:
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NASIL BAŞLARSA ÖYLE GİDER<br><br>Okulun ilk günlerinden itibaren işi sıkı tutmak gerekir. Yani Eğitim öğretim yılına daha en başta düzenli, ders ve ödevleri günü gününe takip ederek başlanırsa, bu disiplin yıl boyu öyle devam eder.
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OYUNLA ADAPTASYON ÖNEMLİ<br><br>Okulun açıldığı bu ilk günlerde daha çok oyuna dayalı eğitimler ve dramalarla çocukların adaptasyonu sağlanmalı.
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TATİLİN BİTTİĞİNİ ANLATIN<br><br>Yaz tatilinin bittiği vurgulanarak geçen yıl yapılan derslerin hatırlatılmasıyla yavaş yavaş eğitim öğretim faaliyetlerine geçilmeli.
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VELİLERİN EV ÖDEVLERİ<br><br>Veliler, öğretmenin evde yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini dikkate almalı. Öğretmenler çocuğun okula nasıl gönderileceği, uyku ve ders saatlerinin nasıl belirleneceği gibi konularda ebeveynlere önerilerde bulunabilir.<br><br>
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ERGENLİK HASSASİYETİNE DİKKAT<br><br>Ortaokul grubundaki çocukların bir geçiş döneminde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çocuklukla gençlik arasında, yani ergenlik dönemine girdikleri çağdalar. Bu nedenle Okul adaptasyonunu sağlarken onların gelişimsel özellikleri dikkate alınmalı.
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DİJİTALLEŞMEYE MESAFE KOYUN<br><br>Yaz tatili döneminde dijital platformlarda uzunca vakit geçirdiklerini düşünecek olursak, ilk günlerde okula adapte olmak çocuklar için zorlaşabilir. Bu nedenle hem öğretmen hem de velilerin onlarla iyi bir iletişim kurarak kademeli bir şekilde dijital dünyadan uzaklaşmalarını sağlamaları gerekir.
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PSİKOLOJİK DESTEK GEREKEBİLİR<br><br>İlk günlerde ortaokul öğrencilerinin motivasyonu için okullardaki psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerden destek alınarak ilerlenmesi doğru olur.
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KESİN KURALLAR KONULMALI<br><br>Çocuklara öğretmenlerin okulda, velilerinse evde birtakım kuralları baştan koymaları fayda sağlar. Örneğin günlük ya da haftalık planlar yapılmalı. Şu kadar saat ders, şu kadar saat dinlenme, şu kadar saat bilgisayar ve kitap okuma şeklinde bir takvim çıkarılmalı.
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BIKKINLIK YAŞAYABİLİRLER<br><br>Yaptığımız araştırmalarda, özellikle lise son sınıflara doğru, çocuklarda bir bıkkınlığın başladığını görüyoruz. Bunda Üniversite sınav sürecinin başlamasının verdiği stres de etkili olabiliyor. O sebeple bu kademedeki çocukların da gelişimsel özelliklerini, kendisine özgü sorumluluklarını dikkate alarak öğretmen ve velilerin daha dönemin başında işbirliği içinde çalışmalara başlaması gerekiyor.<br><br>PLANLI, PROGRAMLI İLERLEYİN<br><br>Öğrenciler yılın başında kendi planlamalarını yapmalılar. Burada veli ve öğretmenlere düşen görevse bu planlamanın yapılmasını desteklemek. Örneğin üniversite sınavına hazırlanan öğrencinin yıllık planını en başta hazırlaması gerekiyor.
Okullar yarın açılıyor: İlk gün için ilk 10 adım
Uzun yaz tatilinin ardından yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Uzmanlar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerine, ilk gün için önemli ipuçları verdi.

Okullar ne zaman açılıyor, hangi sınıflar ne zaman başlayacak?
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