Ağrı’da yolu kardan kapanan köyde hastalanan kişi hastaneye ulaştırıldı

İlçeye bağlı Karataş köyünde yaşayan 61 yaşındaki Menşur Gürses rahatsızlandı.Gürses​​​​​​​'in yakınları, bölgede etkili olan kar ve tipiden yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.