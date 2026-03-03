Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ahmedinejad değil korumaları öldü

Ahmedinejad değil korumaları öldü

İsmail Çoktan
04:003/03/2026, Salı
G: 3/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ahmedinejad.
Ahmedinejad.

İran’da, cumartesi günü başkent Tahran’a yönelik ABD ve İsrail uçakları tarafından düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdiği iddia edilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın Tahran’daki ofisinden bir yetkili, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada Ahmedinejad’ın hayatta olduğunu söyledi.

Yetkili, cumartesi günkü saldırılarda, Ahmedinejad’ın evinin bulunduğu bölgede bazı evlerin bombardımanlara hedef olduğunu belirterek, “Ahmedinejad’a ait olduğu söylenen evde Devrim Muhafızları tarafından sayın cumhurbaşkanını korumakla görevlendirilen üç memur yaşamını yitirdi. Kendisi ise hayatta ve afiyettedir” dedi. Eski Cumhurbaşkanı’nın hâlihazırda Tahran’daki evinde gelişmeleri takip ettiğini belirten yetkili, Ahmedinejad’ın ayrıca, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için bir taziye mesajı yayınladığını ifade etti.



#iran
#Ahmedinejad
#tahran
#abd
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ayı kira zammı hesaplama 2026: Ev ve iş yeri kira artışı ne kadar olacak, beklenti ne yönde?