Ahmedinejad değil korumaları öldü

Yetkili, cumartesi günkü saldırılarda, Ahmedinejad’ın evinin bulunduğu bölgede bazı evlerin bombardımanlara hedef olduğunu belirterek, “Ahmedinejad’a ait olduğu söylenen evde Devrim Muhafızları tarafından sayın cumhurbaşkanını korumakla görevlendirilen üç memur yaşamını yitirdi. Kendisi ise hayatta ve afiyettedir” dedi. Eski Cumhurbaşkanı’nın hâlihazırda Tahran’daki evinde gelişmeleri takip ettiğini belirten yetkili, Ahmedinejad’ın ayrıca, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için bir taziye mesajı yayınladığını ifade etti.