Aile hekimliğinde hafta sonu akupunktur

Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan son düzenlemelerle aile hekimleri, hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek, her basamakta ücretli olan "özel amaçlı raporlar" aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilecek. Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan son değişiklikle 15 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler hakkında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamaya göre aile hekimleri, düzenlemelerin ardından hafta sonları ve genel tatil günlerinde akupunktur ve fitoterapi hizmeti verebilecek. Her basamakta ücretli olan "özel amaçlı raporlar" aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilecek. Özel mevzuat düzenlemesi bulunmayan yabancılar ise aile hekimlerine ücretli olarak başvurabilecek. Önceden, akupunktur ve fitoterapi uygulamaları, mesai sonrası aile hekimleri tarafından yapılabiliyorken, yeni düzenlemeyle söz konusu uygulamaların, hafta sonları ve genel tatil günlerinde yapılabilmesine imkan tanındı. Aile Sağlığı Merkezleri'nde bahsi geçen hizmetler için belirlenen ücret, diğer basamak sağlık kuruluşları için belirlenen ücretten daha az olacak.