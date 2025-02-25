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Aileler indirimli uçacak

Aileler indirimli uçacak

04:0025/02/2025, Salı
G: 25/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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2025 Aile Yılı boyunca aileler Türk Hava Yolları ile yüzde 15 indirimli uçacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yıl çerçevesinde "Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Göktaş, “2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak” ifadelerini kullandı. Göktaş, THY’nin internet sitesinde "Aile İndirimi" olarak duyurulan kampanya kapsamında aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirimin uygulanacağını belirtti.



#Aile
#İndirim
#THY

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