Türkiye’nin Ramazan yardımları İyilik Yolu ile Suriye’ye ulaşacak

Suriye’de yaşanan devrimin ardından ülkedeki yıkım gün yüzüne çıktı.

On yılı aşkın bir süredir yaşanan zulüm nedeniyle yerlerini - yurtlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, geri döndüklerinde içinde barınabilecekleri bir ev bulamadılar.

İnsanlar, dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarını sürdürmek zorunda.

Yaklaşan Ramazan ayını fırsat bilen İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği de bugüne kadar olduğu gibi Suriyeli mazlumları bu ayda da yalnız bırakmayacak. Mazlum ve mağdurlara Ramazan kolisi, ekmek, zekat, fitre ve hijyen paketi ulaştıracak olan İyilik Yolu, yaklaşık 15 yıldır ağır bombardımanlara maruz kalan halka umut olmaya çalışacak.

"O kurak günlerde de biz buradaydık!"

Dernek, “İyilik Sarsın Dünyayı” sloganıyla Halep’te, Humus’ta, Hama’da, İdlib’deki mülteci kamplarında ve Şam’ın arka sokaklarında çalışmalarını sürdürecek. Çalışmaları koordine etmek üzere bölgede bizzat bulunan İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, Bab’üs-Selam Sınır Kapısı’ndan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana Suriye’yi hiç bırakmadık. Dün, herkesin sırtını döndüğü o kurak günlerde de bu topraklarda gariplerin yüzünü güldürmek için çabalıyorduk. Bugün de hüzünlü bir zafere şahitlik eden bu mazlum halkın yaralarını sarmak için gayretimizi sürdürüyoruz. Her şartta ve her zeminde bizlere destek olan Türkiye halkına sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız.”

İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman

Ramazan yardımları için