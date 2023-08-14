AK Parti 22 yaşında: Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi değil

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 22 yaşında olan AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüne dair yaptığı açıklamada “AK Parti iktidarlarında vesayet tortularının tarihin çöp sepetine atıldı” dedi.

AK Parti’nin kuruluşunda kullandığı “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganını hatırlatan Gül, AK Parti’nin iktidar yürüyüşüne bu güçlü manifesto ile başladığını ifade etti. “Çeyrek asrı aşan hükumetlerimiz döneminde milletimizin desteğiyle, yine milletimiz için birçok tarihi adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Gül, “Vesayet tortuları, bu dönemde tarihin çöp sepetine atıldı” vurgusu yaptı.

TÜRKİYE KAMBURLARINDAN KURTULDU

Temel hak ve hürriyetlerin önü açıldığını belirten Gül, “Böylece Türkiye adeta kamburlarından kurtuldu” diye konuştu. Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne üniversite kapılarında sözde ikna odaları kaldı. Ne de inancından dolayı gelecek kaygısı taşıyan tek bir kız kardeşimiz. Togg’dan, TCG Anadolu’ya; yerli sondaj filosundan, milli muharip uçak Kaan’a kadar her alanda ‘Biz de buradayız’ dedik.”

GÜÇLÜ BİR OYUN KURUCU OLDUK

“İHA’larımızla, SİHA’larımızla geleceğin teknolojisinde süper lige çıktık. Güçlü diplomasi hamlelerimizle masa kuran ülke haline geldik. Bölgesel ve küresel liderlik misyonu bizim hayalimiz olmaktan çıktı, dünya mazlumlarının bizim için biçtiği gerçek bir olgu haline geldi. Türkiye, Batı’nın dahi yadsıyamadığı güçlü bir oyun kurucu oldu.”

AK Parti 22 yıldır zirvede

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001’de Türkiye’nin 39. partisi olarak Türk siyasetine giren AK Parti, girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başararak 22 yılı geride bıraktı. Kuruluş işlemlerinin ardından 16 Ağustos’taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. Böylece AK Parti’nin 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı çıkarmayı başardığı, seçim zaferleriyle dolu siyaset yolculuğu başladı.

REKOR KIRDI

AK Parti, kuruluşundan 15 ay sonra “Tek başına, iş başına” sloganıyla, siyasi yasaklı lideri Erdoğan’dan mahrum girdiği 3 Kasım 2002’deki genel seçimden yüzde 34,28’lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı. Bundan sonra da girdiği her seçimde birinci oldu. AK Parti, geçen 22 yılda bünyesinden 4 başbakan, 9 Meclis başkanı, 2 cumhurbaşkanı çıkardı. AK Parti, Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçtiği 1946’dan günümüze en uzun süre ve kesintisiz iktidarda kalmayı başaran tek siyasi hareketi olarak rekor kırdı. AK Parti, bu dönemde 10 hükümet kurdu. Bu hükümetlerden ikisini 2017 sonrası geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabineleri oluşturdu.

TÜRKİYE DEMOKRATİKLEŞTİ

AK Parti iktidarlarında pek çok demokratik adım atıldı. YAŞ, MGK gibi kurumların yapısı sivilleştirilirken, EMASYA protokolü kaldırıldı, 28 Şubat vesayet sürecinin antidemokratik izleri silindi. İmam hatiplilere dönük üniversite sınavlarında uygulanan katsayı adaletsizliği giderildi. Etnik kimliklere dönük ret ve inkar politikalarına son verildi. OHAL uygulaması, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Ana dilde siyasi propaganda imkanı ve seçmeli dersler getirildi. Başörtüsü sorunu Türkiye’nin önünde bir engel olmaktan çıkartıldı. 2014’ten itibaren cumhurbaşkanlarını halk seçmeye başlarken, 2017 ile birlikte de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne adım attı.

PARMAK ISIRTAN PROJELER

Topluma dönük demokratik atılım mega projelerle desteklendi. Duble yollar ile başlayan ulaştırma atılımları İstanbul Havaalanı, yüksek hızlı tren projeleri, Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale 1915 Köprüsü ile sürdü. Savunma başta olmak üzere yerli ve milli projelerle örtülü ambargolar aşılırken Türkiye teknoloji ihraç eden, savunma sanayinde söz sahibi ülkeler ligine yükseldi.

DAYATMALAR, VESAYETLER

Bu çalışmalar ise dayatmalar ve vesayet girişimlerine rağmen yapıldı. 2007’de cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde e-muhtıra ile yargı vesayetinin 367 dayatması, 14 Mart 2008’de açılan kapatma davası bunlardan akıllarda kalanlar. AK Parti, FETÖ’nün tezgahladığı MİT krizi, Gezi provokasyonları, 17-25 Aralık ekonomi-yargı kumpası, 15 Temmuz darbesini de atlattı.

Hedef 2024’te bir zafer daha

Bir seçim döneminin bitmesinin ardından hemen gelecek seçimin hazırlıklarının başladığı AK Parti’de 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için kollar sıvandı. 2019 yerel seçimlerinde muhalefetin kazandığı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı illerdeki belediyeleri geri almak isteyen partide, il ve ilçe teşkilatlarında kadrolar yenilenmeye başlandı. AK Parti’de yerel seçimler öncesi partinin ana kademesinde yapılacak değişiklikler için 7 Ekim’de 4. Olağanüstü Kongre gerçekleştirilecek. Yerel seçimlerin ardından olağan kongre süreci başlayacak. Öte yandan AK Parti’de 22. kuruluş yıl dönümü 24 Ağustos’ta yapılacak programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında düzenlenecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı vesilesiyle partililerle bir araya gelecek.







