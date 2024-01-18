AK Parti, büyük-şehirlerde İstanbul’un ardından başkent Ankara için de aradığı isimde karar kıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhur İttifakı adayı olarak Ankara için yarışacak. Adaylığına ilişkin kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Altınok’u arayarak tebliğ ettiği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BUGÜN

7 Ocak’ta İstanbul dahil 26 adayını açıklayan AK Parti bugün (perşembe) kalan 48 şehrin belediye başkan adaylarını ATO Kongre ve Sergi Merkezi’nde duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları illerin alfabetik sırasına göre sahneye çağıracak. Programda ilk kez çalınacak şarkılara da yer verilecek. Bu kapsamda başkent için “Ankara Ankara canım başkentim” dizelerinin yer aldığı özel bir şarkı hazırlandı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHRİN İLÇELERİNİ TANITACAK

Cumartesi günü ise İstanbul’un ilçeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kamuoyuna tanıtılacak. 23 Ocak Salı günü ise Erdoğan il başkanları ile bir araya gelecek. Daha sonra başka programlarla Ankara ve İzmir’in ilçeleri yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıklanacak. Diğer illerin ilçe adaylarını ise genel başkan yardımcıları öncülüğünde düzenlenen programlarla açıklanacak.

ORTAKLA ORTAK MİTİNG

Beyanname ise 30 Ocak Salı günü Ankara’da gerçekleştirilecek programla duyurulacak. Beyanname açıklanmadan bir gün önce ise MKYK toplantısı yapılacak. Miting programları da en kısa sürede başlayacak. MHP ile Manisa gibi illerde ortak mitingler düzenlenecek. Erdoğan’ın programında deprem bölgesi ziyaretleri de geniş yer tutacak.





30 yıllık belediyeci

1962 Ankara Balâ doğumlu olan Altınok, 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.











