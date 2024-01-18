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AK Parti'de aday tanıtım günü

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a adaylığını Cumhurbaşkanı Erdoğan tebliğ etti. AK Parti, 48 şehrin belediye başkan adaylarını bugün tanıtacak. Erdoğan, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi, Ankara ve İzmir ilçe adaylarını da gelecek hafta tanıtacak. Diğer illerin ilçe adaylarının tanıtımını ise genel başkan yardımcıları yapacak.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:18 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da olduğu 26 kentin belediye başkan adayını 7 Ocak'ta açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da olduğu 26 kentin belediye başkan adayını 7 Ocak'ta açıklamıştı.

AK Parti, büyük-şehirlerde İstanbul’un ardından başkent Ankara için de aradığı isimde karar kıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhur İttifakı adayı olarak Ankara için yarışacak. Adaylığına ilişkin kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Altınok’u arayarak tebliğ ettiği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BUGÜN

7 Ocak’ta İstanbul dahil 26 adayını açıklayan AK Parti bugün (perşembe) kalan 48 şehrin belediye başkan adaylarını ATO Kongre ve Sergi Merkezi’nde duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları illerin alfabetik sırasına göre sahneye çağıracak. Programda ilk kez çalınacak şarkılara da yer verilecek. Bu kapsamda başkent için “Ankara Ankara canım başkentim” dizelerinin yer aldığı özel bir şarkı hazırlandı.

ÜÇ BÜYÜKŞEHRİN İLÇELERİNİ TANITACAK

Cumartesi günü ise İstanbul’un ilçeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kamuoyuna tanıtılacak. 23 Ocak Salı günü ise Erdoğan il başkanları ile bir araya gelecek. Daha sonra başka programlarla Ankara ve İzmir’in ilçeleri yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıklanacak. Diğer illerin ilçe adaylarını ise genel başkan yardımcıları öncülüğünde düzenlenen programlarla açıklanacak.

ORTAKLA ORTAK MİTİNG

Beyanname ise 30 Ocak Salı günü Ankara’da gerçekleştirilecek programla duyurulacak. Beyanname açıklanmadan bir gün önce ise MKYK toplantısı yapılacak. Miting programları da en kısa sürede başlayacak. MHP ile Manisa gibi illerde ortak mitingler düzenlenecek. Erdoğan’ın programında deprem bölgesi ziyaretleri de geniş yer tutacak.


30 yıllık belediyeci

1962 Ankara Balâ doğumlu olan Altınok, 1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.


AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

31 Mart Yerel seçimleri için aday belirleme çalışmaları hızla devam ederken AK Parti'nin bir büyükşehir adayı daha belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayını 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde kamuoyu paylaşacağını açıklamasının ardından gözler AK Parti’ye çevrildi. AK Parti kulislerinden edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın perşembe günü açıklayacağı isim mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olarak iddia edilmişti. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali ihsan Delioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa’ya ve bütün AK Parti camiasına hayırlı uğurlu olsun' diyerek mevcut başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün yeniden adaylığını ilan etti.



#siyaset
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#AK Parti
#Turgut Altınok
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