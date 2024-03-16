AK Parti Belediye Başkan Adayı Tuncay'dan ev ziyaretleri

AK Parti Lice İlçe teşkilat üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde mahalle sakinleri ile sohbet eden Tuncay, “Teşkilatımız kenetlenmiş durumda, safları daha da sıklaştırarak hep birlikte ele vererek, girmedik gönül çalmadık kapı bırakmayacağız. Tüm mahallelerimizi Gerçek Belediyecilik hizmetleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde bizleri muhabbetle karşılayan herkese teşekkür ediyorum. Bize olan güvenin hakkını vermeye devam edeceğiz.” dedi.