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AK Parti Belediye Başkan Adayı Tuncay'dan ev ziyaretleri

AK Parti Lice Belediye Başkan Adayı Abdulhalık Tuncay, AK Parti İlçe Başkanlığı yöneticileri ile birlikte iftardan sonra ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

16:40 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Lice Belediye Başkan Adayı Abdulhalık Tuncay
AK Parti Lice Belediye Başkan Adayı Abdulhalık Tuncay

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Lice Belediye Başkan Adayı Abdulhalık Tuncay, Her gün iftardan sonra ilçe Merkezinde Hasta, Yaşlı ve çat kapı ev ziyaretleri yaptı.

AK Parti Lice İlçe teşkilat üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde mahalle sakinleri ile sohbet eden Tuncay, “Teşkilatımız kenetlenmiş durumda, safları daha da sıklaştırarak hep birlikte ele vererek, girmedik gönül çalmadık kapı bırakmayacağız. Tüm mahallelerimizi Gerçek Belediyecilik hizmetleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde bizleri muhabbetle karşılayan herkese teşekkür ediyorum. Bize olan güvenin hakkını vermeye devam edeceğiz.” dedi.


#AK Parti
#Lice
#Abdulhalık Tuncay
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