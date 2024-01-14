AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan İsrailli oyuncunun soykırım sevincine tepki gösterdi: Soykırımcıların yeri uluslararası mahkemelerdir

Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel, bugün oynanan Trabzonspor maçı sırasında kaydettiği beraberlik golü sonrası gol sevinci adı altında çirkin bir propagandaya imza attı. Terör devleti İsrail'in Gazze'de 100 gündür gerçekleştirdiği soykırım saldırılarına gönderme yapan Yehezkel, bu hareketi sonrası sosyal medya kullanıcıları ve sporseverlerin tepkilerine maruz kaldı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Jehezkel'in çirkin propagandasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. İnan, söz konusu propagandayı 'aşağılık' olarak niteleyerek, ''Soykırımcıların yeri yeşil sahalar değil uluslararası mahkemelerdir!'' ifadelerini kullandı.