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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan İsrailli oyuncunun soykırım sevincine tepki gösterdi: Soykırımcıların yeri uluslararası mahkemelerdir

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel'in attığı gol sonrası yaptığı soykırım sevincine tepki gösterdi. Bebek katillerinin propagandasının yapılmasının aşağılık bir hareket olduğunu vurgulayan İnan, ''Soykırımcıların yeri yeşil sahalar değil uluslararası mahkemelerdir!'' ifadelerini kullandı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
20:16 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 20:37 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Terör devleti destekçisi futbolcu Sagiv Jehezkel
Terör devleti destekçisi futbolcu Sagiv Jehezkel

Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel, bugün oynanan Trabzonspor maçı sırasında kaydettiği beraberlik golü sonrası gol sevinci adı altında çirkin bir propagandaya imza attı. Terör devleti İsrail'in Gazze'de 100 gündür gerçekleştirdiği soykırım saldırılarına gönderme yapan Yehezkel, bu hareketi sonrası sosyal medya kullanıcıları ve sporseverlerin tepkilerine maruz kaldı.


'Soykırımcıların yeri mahkemelerdir'

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Jehezkel'in çirkin propagandasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. İnan, söz konusu propagandayı 'aşağılık' olarak niteleyerek, ''Soykırımcıların yeri yeşil sahalar değil uluslararası mahkemelerdir!'' ifadelerini kullandı.


Provokatör futbolcu kadro dışı bırakıldı

Antalyaspor, Trabzonspor maçında yaptığı gol sevincinde işgalci İsrail propagandasına yer veren futbolcu Sagiv Jehezkel'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.


#Antalyaspor
#Sagiv Yehezkel
#İsrail
#propaganda
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