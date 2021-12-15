​AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı: CHP gençleri kalıba sokuyor ​

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Teknofest kuşağı” olarak tanımladığı “Z kuşağı” kavramını analiz etti. Muhalefetin “Z kuşağı” tanımlamasıyla gençleri belli bir kalıba sokmayı amaçladığı ve bu yolla siyasetlerine alet ettiğine dikkat çekildi.
Yine kalıplaştırdıkları gençlik profili ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşı karşıya getirme stratejisinin izlendiği kaydedilerek, “Muhalefetin ‘ailesinden kopuk, milli ve manevi değerlerinden uzaklaşmış’ gibi yansıtmaya çalıştığı ve bu yolla üzerinden yapay bir AK Parti karşıtlığı algısını zihinlerde oluşturmaya tanımladığı gençler, 15 Temmuz’da milli menfaatleri koruma noktasındaki duruşunu çok net sergilemişti” ifadelerine yer verildi.