AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan yaralıları ziyaret etti: Yüreğimiz yanıyor

Yaşanan acının tarifinin imkansız olduğunu ifade eden Sayan, "Yüreğimiz yanıyor. Bu elim olayda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Bu acıyı tarif etmek imkansız, yüreğimiz yanıyor. Bolu #Kartalkaya ’da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine taziyemizin ardından hastanede tedavi altına alınan yaralılarımızı ziyaret ettik. Bu elim olayda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet,… pic.twitter.com/KPi9FamCc5

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.