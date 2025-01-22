AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan yaralıları ziyaret etti: Yüreğimiz yanıyor

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziyenin ardından hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.
Yaşanan acının tarifinin imkansız olduğunu ifade eden Sayan, "Yüreğimiz yanıyor. Bu elim olayda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.
51 kişiden 29'u taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaralanan 51 kişiden 29'unun taburcu edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.