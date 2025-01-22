Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan yaralıları ziyaret etti: Yüreğimiz yanıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan yaralıları ziyaret etti: Yüreğimiz yanıyor

Haber Merkezi
12:3922/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Bolu'daki yangın faciasında yaralananları ziyaret etti.
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Bolu'daki yangın faciasında yaralananları ziyaret etti.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziyenin ardından hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

Yaşanan acının tarifinin imkansız olduğunu ifade eden Sayan, "Yüreğimiz yanıyor. Bu elim olayda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.



51 kişiden 29'u taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaralanan 51 kişiden 29'unun taburcu edildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.


#Bolu
#Kartalkaya
#Fatma Betül Sayan Kaya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Apple'dan geliştiricilere müjde: iOS 18.3 beta 3 çıktı