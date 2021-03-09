AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Şimdiki yönetim Kadir Topbaş’ın tırnağı olamaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İletişim Platformu toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye’nin çeşitli medya platformlarında görev alan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kabaktepe, gündeme ilişkin mesajlar verdi.

"Topbaş'ın vizyonunu hayal dahi edemezler"

İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Kabaktepe, Kadir Topbaş yönetimine atıfta bulunarak "Şimdiki yönetim Topbaş’ın tırnağı dahi olamaz. Onun vizyonunu hayal dahi edemez" dedi.

"Yapmadıklarını reklam olarak gösteriyorlar"

İBB yönetiminin, yapmadığı icraatleri reklam olarak göstermeye çalıştığını söyleyen Kabaktepe, "AK Parti icraatlerle konuşur. Karşımızda yapmadığı icraatleri reklam olarak göstermeye çalışan bir zihniyet var" ifadelerini kullandı.

"Önce 2023 ardından da 2024 seçimlerini kazanacağız"

2023 ve 2024 yıllarında düzenlenecek seçimlere de değinen Kabaktepe, "Allah’ın izniyle önce 2023’ü ardından da 2024’ü alacağız. Sadece yapmamız gereken şeyler var, onları yaptıktan sonra ben bir tehlike görmüyorum. Kendimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.

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Yeni Şafak ekibinden Ersin Çelik, Aybike Menteş ve Taha Hüseyin Karagöz toplantı sonrası Osman Nuri Kabaktepe ile.

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