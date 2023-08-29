AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan CHP'ye: Hiç suç bastırmayın 2024 Mart sandığına hazır olun

Mayıs ayında yapılan seçimler sonrası Yedili Masa'da başlayan çatlaklar yerel seçime de etki edecek. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı programda seçim hezimeti sonrası değişim rüzgarlarının başladığı CHP'de yerel seçim için 'tek başına seçimlere girme' kararının alındığını ileri sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tercihinin bu yönde olduğunu ifade eden Yarkadaş, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil tüm kentlerde bu kararın uygulanacağını; CHP liderinin tüm Belediye Başkanlarına da Kurultay’dan sonra bu yönde talimat vereceğini ileri sürdü.