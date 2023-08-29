AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan CHP'ye: Hiç suç bastırmayın 2024 Mart sandığına hazır olun

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'nin yerel seçimlerde hezimete uğrayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu da muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu.
Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi, büyük bir krize yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderse de bu mesajlar karşılık bulmadı.
Akşener eski ortaklarına resti çekti
Öte yandan Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçim yenilgisinden sorumlu tuttuğu Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mesajlar göndererek yerel seçimlere yalnız gireceklerini duyurdu.
Muhalefet kanadındaki kriz gün geçtikçe büyürken AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan CHP'ye tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saygılı, CHP'lilerin seçim yenilgisinden ders çıkarmadıklarını ve yerel seçimlerde hezimete uğrayacaklarını söyledi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: CHP milletin mesajını her zamanki gibi alamamış
Saygılı'nın paylaşımı şu şekilde: