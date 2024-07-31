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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Haniye suikastına yönelik önemli açıklamalar: İsrail bölge barışını tehdit ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran'da şehit edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini belirten Çelik, "İsrail bugün bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekti. Netanyahu ve ekibi görülmemiş bir soykırıma imza atarak bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit ediyor. ABD, 'İsrail'e bir saldırı olursa korumaya hazırız' dedi. Eğer soykırım yapmak için destek isteyeni ayakta alkışlarsanız o da başka eylemlere geçer" ifadelerini kullandı. Çelik, suikastın arka planına yönelik ise "İlk bilgiler başka bir ülkeden füze atıldığı yönünde" dedi.

Pınar Görgü
13:54 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:27 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Tüm insanlığın başı sağ olsun. Bugün gerçekleşen saldırı gösteriyor ki katliamcı şebeke zulümlerine devam edecektir. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir soykırıma imza attılar. Bunun karşısında en güçlü ses Türkiye’den çıktı. 7 Ekim’den bu yana görüldü ki cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar öne çıktı. Batı toplumu barış için inisiyatif koymak yerine savaş gemisi göndermeyi tercih etti.


İsrail bugün bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. Bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit etmektedir. İsrail’e bir saldırı olursa korumaya hazırız dedi ABD. Bölgede tehdit olan İsrail’dir.


Eğer soykırım yapmak için destek isteyeni ayakta alkışlarsanız o da başka eylemlere geçer. Saldırı silsilesi gerçekleştireceğini ortaya koydu. Ortadoğu barışının kilidi Filistin'dir.


"Dünya barışının önündeki tehdit Netanyahu ve ekibi"

Gelinen noktada Netanyahu ve ekibinin uluslararası hukuk çerçevesinde durdurulması gerekiyor. Barış isteyenleri öldürmektir mesaj. Haniye barış için çalışıyordu. İsrail bölge barışını hedef alıyor. İsrail bölgedeki bütün ülkeleri tehdit ediyor. Dünya barışının önündeki tehdit Netanyahu ve ekibidir. Barış isteyenler ortak harekete geçmelidir. İsrail barışa karşı suikast yaptı.


Dünya, hastalıklı katliamcı çeteyle, hastalıklı bir soykırımcı şebekeyle karşı karşıyadır. Batı dünyası değerleri adına savaşıyoruz demesini ayakta alkışlamak, bu hastalıklı zihniyete destek vermektir.


Haniye’nin şehit edilmesi insani değerler etrafında kenetlenmiş herkesin acısıdır. Bütün İslam dünyası için şehittir. İsrail’in bundan sonraki saldırıları için son uyarı kabul etmek gerekir.


Bu katliamcı şebekeye karşı barışı güçlendirmeye devam edeceğiz.


Bütün insanlığa başsağlığı diliyoruz.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


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