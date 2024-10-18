AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Katz'ın sözlerine tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi

İsrail, Gazze'de düzenlediği saldırı ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ı şehit etti. Gözler Hamas'ın da konuyla ilgili açıklamasına çevrilirken ilk resmi açıklama geldi. Hamas üst düzey yetkilisi Bassem Naim, Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü doğruladı. Naim "Durum çok acı verici ama sonunda biz kazanacağız" dedi. Bir diğer Hamas yetkilisi Halil Hayya ise Sinvar’ın son nefesine kadar direndiğini ve özgürlük davası için hayatını feda ettiğini söyledi.