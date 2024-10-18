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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Katz'ın sözlerine tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Katz'ın sözlerine tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi

Semih Bozkuş
18:0918/10/2024, Friday
G: 18/10/2024, Friday
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert sözlerle tepki gösterdi. Katz'ın cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisi olduğunu ifade eden Çelik, "Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler sarf eden işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert sözlerle tepki göstererek, "
Katz, insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir.
" dedi.
İsrailli Bakan Katz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dün şehit edilen
Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar
üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
Katz'ın haddini aşan sözlerine ise
AK Parti Sözcüsü Çelik
sert tepki gösterdi.

"Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi"

X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir." dedi.

"Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecek"

Ömer Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir.

Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir.

Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir.

Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir.

Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir."



#Ömer Çelik
#Yisrael Katz
#Tepki
#Yahya Sinvar

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