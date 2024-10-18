AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Katz'ın sözlerine tepki: Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a sert sözlerle tepki gösterdi. Katz'ın cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisi olduğunu ifade eden Çelik, "Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir." dedi.
"Cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisi"
X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir." dedi.
"Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecek"
"Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir.
Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir.
Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir.
Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir.
Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir."