AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde;

İstanbul'daki terör saldırısını tüm boyutları ile takip ediyoruz. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz. Terörle ve teröristle mücadelemiz tavizsiz sürecek. Bu tip eylemlerin hiçbiri tesadüfen, küçük grupların kafasına göre karar verip gerçekleştirdiği eylemler olmuyor. Terörle mücadele ederken görünenin arkasındaki sabotaj odakları ile de mücadele edeceğiz.

Çeşitli illerde operasyonlar yapılıyor ve terörün üzerine kararlılıkla gidiliyor. Tüm boyutları ile ortaya çıkaracağız bu sabotajı.

"Barış şu anda çok kırılgan haldedir"

İran'ın uğradığı haksız hukuksuz saldırı insani açıdan çok vahim sonuçlar doğurdu, çok kötü neticeler oluşturdu. Hürmüz'deki gelişmeler önemli, tedarik zinciri, gıda ve enerji önemli ama en önemlisi o bombaların altında can veren masumlar var. Okuldaki masum kız çocukların hayatıdır önemli olan. Tüm boyutları ile takip ediyoruz.

"İsrail daha çok kan dökülsün istiyor"

İlk günden itibaren İsrail her türlü barış girişimini sabote ediyordu. Halen Suriye'yi taciz etmeye devam ediyor. Batı Şeria'yı işgale dönük adımlar atıyor. Yasa dışı yerleşimleri genişletmeye ve yeni yasa dışı yerleşimler oluşturmaya dönük adımlar atıyor. Kan dökülmesine dönük strateji izliyor İsrail. Tüm dünya barışa dönük çağrı oluşturmuşken İsrail Lübnan'a saldırıyor. Litani Nehri'ne kadar olan bölge boşaltılsın diyor. Kendi egemenlik hakkını bana devret gibi bir cümle bu. Önce hava bombardımanı ile Lübnan'ın önemli yerlerini yerle bir etti. Şimdi aynısını kara harekatı ile yapıyor. Gazze'dekinin aynısını Lübnan'da gerçekleştiriyor. İsrail'in sınırları neresidir? İsrail kendi kafasına göre hareket ediyor ve dini fanatizm ile yapıyor bunları.

Suriye'ye dönük tacizi, Batı Şeria'ya dönük tacizi devam ediyor. Pakistan'daki toplantı önemli olacaktır.

İran 10 maddeden 3'ü madde şimdiden ihlal edildi diyor. Tek taraflı olarak İran'a ödev verme durumu var. İki taraf da yürür ve köprü ortasında buluşur ama bir taraf diğerine sen şurada dur, bekle şeklinde deklarasyon olmaz. Bir devlete sen şu programından vazgeç, şu boğazları ya da toprakları devret şeklinde yaklaşım olmaz. Galip gelseniz bile aşırı şartlar dayatmayacaksınız. Saldırıyı İran başlatmadı. İran halkı burada mağdurdur. Barış şu anda çok kırılgan haldedir.

Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yol, bu krizlerden çıkmak için gerçek bir pusuladır. Savaşı başlatanların savaşı başlatma sebeplerinin meşruiyeti yok. Gelinen noktada bir ateşkesin ortaya çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bölgede ve körfezde ortaya çıkan fay kırıklarının tamiri uzun zaman alacaktır.

Atlantik İttifakı içinde ABD ile Avrupa Birliği arasındaki çatlakların belirginleşmesi, varsa dünya düzeni geleceği açısından da problemdir. Yeni güvenlik mimarilerinden bahsediliyor ama önemli olan uluslararası toplum için referans olacak temel ahlaki değerler ne olacaktır.







