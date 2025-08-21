Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki: Çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi yaşıyor

Büşra Soyal
18:29 21/08/2025, Perşembe
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir ‘siyasi navigasyon’ problemi yaşıyor. Özgür Özel AK Partimize ‘organize kötülük örgütü’ demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri AK Partimize söylemiş" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir 'siyasi navigasyon' problemi yaşıyor. Özgür Özel Ak Parti'mize 'organize kötülük örgütü' demiş ve yine adresi şaşırarak CHP'ye söyleyeceği sözleri AK Parti’mize söylemiş. Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak AK Parti’miz için kullanıyor. Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı 'organize işler' CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen 'organize milli irade sabotajları'nın adresi CHP’dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan 'organize demokrasi düşmanlığı' CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını 'organize bir kötülükle' gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir. Özgür Özel'in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. 'Organize kötülük'lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.


