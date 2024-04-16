AK Parti Türkiye’yi dinleyecek

31 Mart’ın ardından kapsamlı seçim analizi için özel komisyonlar kuran AK Parti, bu çerçevede “Türkiye’yi dinliyoruz” projesini başlattı. Proje kapsamında eski ve yeni milletvekilleri ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri küçük gruplara bölünerek illerde farklı sosyal gruplarla buluşacak. Bu kapsamda AK Parti’nin seçimi kazanmasına rağmen önemli oy düşüşü yaşadığı ve CHP’ye geçen merkezler mercek altına alınacak.

SORUNLARA YERİNDE TESPİT

AK Parti, Türkiye’yi analiz ederek oy kaybının sebeplerini detaylandıracak. Toplumun farklı kesimleri ile birebir görüşmeler gerçekleştirilecek. Parti içerisindeki tecrübeli isimler de sahada vatandaşlarla bir araya gelereksivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek sorunları yerinde tespit edecek.

EMEKLİYE ÖZEL ÖNEM

Bu proje kapsamında ise emeklilere de özel önem verilerek oy değişimleri göz önünde bulundurulacak. 81 il kapsamında sandığa emeklilerin gitmediği yönündeki tezlerin doğruluğu araştırılacak. Projede görev alan ekipler ziyaret ettikleri yerlerde sadece seçmeni dinleyecek. Yapılan çalışmalar üzerinde analizler yapılarak, rapor haline getirilecek. AK Parti’nin yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak grup toplantısında da yeni dönemin yol haritası paylaşılacak.











