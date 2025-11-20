AK Parti ve MHP arasında kritik görüşme: 40 dakika sürdü

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Cuma günü 18. kez toplanmasından önce AK Parti ve MHP arasında Meclis'te bir görüşme gerçekleştirildi. Komisyon yarın toplanarak; muhtemel İmralı ziyaretini konuşacak. Yarın saat 14.00'te yeniden toplanacak komisyonda, İmralı'ya gidip gitmeme konusunda oylama yapılacak.

Öcalan ile bir Meclis heyetinin görüşmesi için 51 üyeli komisyonda 31 üyenin “kabul” oyu kullanması gerekiyor.

Komisyondaki oylama öncesinde AK Parti ve MHP arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Basına kapalı görüşme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü.

Güler'in Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yarın gerçekleştireceği toplantı ve "İmralı ziyareti" ile ilgisinin olmadığını söyledi.

"Yarınki toplantıyla ilgili değil"

Yıldız, "Yarınki toplantıyla ilgili değil, hukuki bir mesele. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

"Yarınki Komisyon toplantısında alınacak kararda hangi çoğunluk aranacak?" sorusuna Yıldız, "Kanun teklifi hazırlama olmadığı için burada basit çoğunluk yeterlidir." yanıtını verdi.







