AK Parti ve MHP arasında kritik görüşme: 40 dakika sürdü

AK Parti İmralı ziyareti konusundaki kararını belirleyeceği kritik toplantı öncesinde MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Cuma günü 18. kez toplanmasından önce AK Parti ve MHP arasında Meclis'te bir görüşme gerçekleştirildi. Komisyon yarın toplanarak; muhtemel İmralı ziyaretini konuşacak. Yarın saat 14.00'te yeniden toplanacak komisyonda, İmralı'ya gidip gitmeme konusunda oylama yapılacak.
Komisyondaki oylama öncesinde AK Parti ve MHP arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.
Basına kapalı görüşme
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü.
Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, görüşmenin, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun yarın gerçekleştireceği toplantı ve "İmralı ziyareti" ile ilgisinin olmadığını söyledi.
"Yarınki toplantıyla ilgili değil"
Yıldız, "Yarınki toplantıyla ilgili değil, hukuki bir mesele. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk." dedi.