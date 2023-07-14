AK Parti’de başkan adaylığına 5 kıstas

Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmaları hızlandıran AK Parti, adaylar konusunda ince eleyip sık dokuyacak. AK Parti, aday gösterilecek belediye başkanlarını belirlerken, ‘anket, temayül, mülakat, alt/üst kurul, Cumhurbaşkanı onayı’ olmak üzere 5 kıstası ön planda tutacak.





ADAYLIĞIN YOLU ÇETİN

Vatandaşa il ve ilçelerde hangi belediye başkanını görevde görmek istedikleri sorulacak. Aday olmak isteyen isimler üzerinde detaylı bir anket çalışması yapılacak. Yapılacak çalışmada, öne çıkan isimler bölge teşkilatlarınca temayüle tabi tutulacak. Bunun ardından adaylar bölge teşkilatlarınca mülakata alınacak. Burada da başarı gösteren isimler genel merkezde oluşturulacak alt ve üst kurulda sınava tabi tutulacak. Buranın onayını kapan isimler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.





VAADİNİ YAPAN ŞANSLI

Tekrar aday olmak isteyen belediye başkanları için ise görev süresince 2019 yılı beyannamesinde vaat edilenlerin yüzde kaçını yaptıklarına bakılacak. Vaatlerin yüzde 60 ve üstünü gerçekleştirenler, yeniden değerlendirmeye alınacak. Yüzde 60’ın altında kalanlar değerlendirmeye alınmayacak.





YATIRIMA AYRILAN PAY

Yeniden aday gösterilecek belediye başkanlarındaki önemli diğer bir kıstas ise bütçeden yatırıma ayırdıkları pay olacak. Mevcut bütçeden yatırıma en çok pay ayıran başkanlar bir adım önde olacak. İlçe belediye başkanları illere aday gösterilebilecek. Milletvekili aday listeleri hazırlanırken uygulanan 3 dönem kuralı yerel seçimlerde de uygulanabilecek. Değişim ve yeni yüzler ön planda olacak.



