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AK Parti'de başkanlar kampta

Milletvekili kampında bir ay önce 31 Mart seçimlerinin röntgenini çeken AK Parti, bu kez belediye başkanları ile kampa girdi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:56 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dün genel başkan vekilleri belediye başkanları ile tecrübe paylaşımı ve sohbet programında bir araya geldi. Genel merkez yönetimi bölgelerindeki belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantıları yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (pazartesi) başkanlara hitap edecek. Kampta 8 bakanın da sunum yapması planlanıyor.

YÖNETİM TAM KADRO

Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na 12’si büyükşehir, 12’si il, 347’si ilçe, 170’i belde olmak üzere 541 belediye başkanının katılması bekleniyor. Kızılcahamam’da dün başlayan kamp üç gün sürecek. Dün genel başkan vekilleri belediye başkanları ile tecrübe paylaşımı ve sohbet programında bir araya geldi. Genel Merkez yönetimi, bölgelerindeki belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantıları yapacak. Bakanlar, MYK üyeleri ve belediye meclis üyeleri de kampta yer alacak. Kampa belediye meclisi üyeleri ile genel merkez yerel yönetimler teşkilatı da tam kadro hazır bulunacak. Kampın ana gündemi 31 Mart yerel seçimleri.



#AK Parti
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