AK Parti'de büyük değişim: Listeler tamam sıra sandıkta

AK Parti, milletvekili adaylarının listesini YSK’ya sundu. Kadrolarda büyük bir yenilenmeye giden AK Parti’de mevcut 285 milletvekilinden 104’ü yeniden aday olarak seçildi. Bazı illerde ise kadro tamamen değiştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabinedeki bakanlar listede birinci sıralarda yer aldı. Milletvekili adaylardan 487’si erkek, 113’ü ise kadın oldu. Adayların yaş dağılımında en ağırlıklı grup, 214 kişiyle 50-60 yaş arası oldu. Listenin en genç ismi 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı ismi ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım. Listede 5 de engelli aday bulunuyor.

36 İLDE DEĞİŞİM

AK Parti, 36 şehirde kadrosunu tamamen yeniledi. Vekili komple değişen iller şöyle: Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bilecek, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırıklareli, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Siirt, Sivas, Trabzon, Yozgat, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye

KURMAYLAR LİSTELERDE

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş İstanbul 3. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilirken, genel başkan yardımcılarının ve bazı eski bakanların aday olduğu yerler şu şekilde: Efkan Ala, Bursa 1. bölge 1. sıra, Jülide Sarıeroğlu, Ankara 1. bölge 2. sıra, Çiğdem Karaaslan, Samsun 2. sıra, Mustafa Şen, Trabzon 2. sıra, Belgin Uygur, Balıkesir 2. sıra, Ömer Çelik, Adana 1. sıra, Erkan Kandemir, İstanbul 1. bölge 2. sıra, Leyla Şahin Usta, Ankara 3. bölge 2. sıra, Ömer İleri, Ankara 3. bölge 3. sıra. Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da İzmir 2. bölge 1. sıradan listede yer aldı. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep 1. sıra, eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de Artvin 1. sırada milletvekili adayı olarak gösterildi.

Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler de Kayseri 2. sıradan listede yer aldı.

Kabine üyeleri.

Bakanlar 1. sırada

Kabine üyeleri milletvekili aday listelerinde birinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon’da aday olarak gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kendi talepleri doğrultusunda milletvekili adayı gösterilmedi.

Binali Yıldırım. İsmet Yılmaz. Mustafa Şentop.

65 isim 3 döneme takıldı

AK Parti’de 65 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları şöyle: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.

Ali İhsan Yavuz, YSK Başkanı Ahmet Yener.

Büyük bir titizlikle hazırlandı

AK Parti listesini YSK’ye Genel Sekreter Fatih Şahin ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz teslim etti. Sürece ilişkin iş ve işlemleri büyük bir titizlikle yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Yavuz, milletvekili aday listesini tamamladıklarını ve tüm illerden 600 milletvekili adayını YSK'ye teslim ettiklerini dile getirdi.

3 DÖNEM KURALI GENİŞLETİLDİ

Partinin kuruluşunda ortaya konan ve tüzükte yer bulan peş peşe 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladıklarını aktaran Yavuz, şöyle devam etti: "Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için yani aralıksız şekilde 3 dönem vekillik yaptığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa yani araya başka yapmadığı dönemler girmiş olsa da 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk."

Teşkilat listede

AK Parti’de milletvekilliği için istifa eden 30’u aşkın il başkanından 19’u listelere girdi. Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Antalya İl Başkanı Ethem Taş, Aydın İl Başkanı Ömer Özmen memleketlerinden aday gösterildi.

6’SI BELEDİYE BAŞKANI

AK Parti’de 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adaylığı için 7 belediye başkanı istifa etti. Bu isimlerden 6’sı çeşitli illerden milletvekili adayı olarak gösterildi. Ağrı Savcı Sayan, Ordu Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Kütahya Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Muğla Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Giresun Görele Belediye Başkanı Tolga Erener listeye girdi. Listeye giremeyen tek isim Aydın Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk oldu.

Bahadır Yenişehirlioğlu.

AK Parti’nin renkli adayları

AK Parti listelerinde dikkat çeken isimler de yer aldı. Gazeteci Hulki Cevizoğlu İstanbul 1. bölge 6. sıradan, sosyal güvenlik uzmanı Doç. Dr. Resul Kurt Adıyaman 1. sıradan, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa 1. sıradan, gazeteci Şebnem Bursalı İzmir 1. Bölge 3. sıradan, eski hakem Kuddusi Müftüoğlu Antalya’dan, müzisyen Yücel Arzen İstanbul 3. Bölgeden aday gösterildi.

ERMENİ CEMAATİNİ TEMSİL EDECEK

Merhum MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş’in oğlu Yıldırım Tuğrul Türkeş Ankara 1. bölge 1. sıradan, eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı-YÖK Üyesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü Kocaeli 1. sıradan, Ruken Kilerci Ağrı 1. sıradan, AK Parti MKYK Üyesi Ermeni cemaatinden Sevan Sıvacıoğlu İstanbul 2. Bölgeden aday oldu.

Yüz akıyla çıkacağız

Yeniden Refah Partisi, milletvekili adaylarının listesini YSK’ye sundu. Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri Suat Pamukçu ve beraberindekiler, aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener’e teslim etti. Seçimlerin millet ve insanlık için hayırlı olmasını dileyen Pamukçu, “Bu seçimden inşallah yüz akıyla çıkmış olacağız. Şimdiden partimize gönül vermiş olan bütün seçmenlerimize huzurlarınızda şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendilerinden azami desteği beklediğimizi de ifade etmek istiyorum.” dedi.

BBP listesi YSK’de

Büyük Birlik Partisi de (BBP) milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti. Burada konuşan Ahmet Yelis, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmakta olup, biz Büyük Birlik Partisi olarak inanıyoruz ki, bu seçimlerde birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirip, yine devletimizin hizmetinde, yine devletimizin bekası, milletimizin huzur ve refahı için çalışmalarına devam edecektir."

Fatih Erbakan. Mustafa Destici.

İttifak liderleri İstanbul’dan

Cumhur İttifakında seçimlere giren fakat kendi amblemi ve listeleriyle seçimlere giren Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi’nde liderler adaylıkta İstanbul’u tercih etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul 2.Bölge 1.sıradan aday oldu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul 1.Bölge 1.sıra adayı oldu.

Zekeriya Yapıcıoğlu.

HÜDA PAR’dan 4 DSP’den 3 aday

Seçime AK Parti listelerinden giren HÜDA PAR’lı adayların sıralamaları da belli oldu. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul 3. Bölge’den, DSP’nin Genel Başkanı Önder Aksakal da, İstanbul 2. bölge 4. sıradan aday gösterildi. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR’dan genel başkan dahil 4 ismin, Demokratik Sol Partiden de genel başkan dahil 3 ismin listelerde yer aldığını kaydetti.

Nisa Alptekin.

EN GENÇ ADAY 18 YAŞINDA

AK Parti’nin milletvekili aday listesinde genç isimlere de yer verildi. Buna göre, 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir’den, 19 yaşındaki milli yüzücü Umut Arman Sonay İstanbul’dan, 26 yaşındaki oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar ve 25 yaşındaki endüstri mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir Ankara’dan milletvekili adayı. Milletvekili listesindeki en genç isim Nisa Alptekin oldu.











