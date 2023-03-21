AK Parti’de değişime açık kapı

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AK Parti’nin milletvekili aday listelerinde önemli oranda değişime gitmesi bekleniyor. Milletvekilliği aday adaylığı başvurularını 22 Mart saat 17.00’ye kadar uzatan AK Parti’de Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) 9 Nisan’da sunulacak aday listelerinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Başvurular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu Seçim Komisyonu’nun önüne gelecek. Parti kaynakları, vatandaşların kendilerinden büyük bir değişim beklediğini ifade ediyor. AK Parti’nin Meclis’teki milletvekillerinin yarısından fazlasını değiştireceği belirtiliyor.