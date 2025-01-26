AK Parti’de gündem yeni anayasa

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yeni anayasada yol haritası” konulu çalıştayların üçüncüsü, parti genel merkezinde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın başkanlık ettiği çalıştay, anayasa hukuku, genel kamu hukuku ve insan hakları alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla yapıldı. Bu çalıştayda, “Yeni anayasada temel haklar ve özgürlükler” konusu masaya yatırıldı.

Çalıştayda, “Yeni anayasada temel hak ve özgürlükler nasıl düzenlenmeli? Anayasadaki yeri ve sistematiği ne olmalı?”, “Yeni anayasada temel hak ve özgürlüklerin niteliği, kapsamı ve sınırları nasıl belirlenmeli?”, “Yeni anayasada temel hak ve özgürlükleri koruyacak anayasal araçlar ve koruma mekanizmaları neler olmalı? Nasıl düzenlenmeli?” ve “Yeni anayasada mevcut temel hak ve özgürlük kategorileri için hangi düzenlemeler ve yenilikler önerilebilir?” başlıkları ele alındı. Çalıştaya katılan anayasa hukukçuları ve uzmanların bu konu başlıklarına ilişkin tespit ve önerileri alındı.