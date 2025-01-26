AK Parti’de gündem yeni anayasa

AK Parti’de yeni anayasa çalışmaları kapsamında üçüncü çalıştay da yapıldı. Çalıştayda, “Yeni anayasada temel haklar ve özgürlükler” konusu masaya yatırıldı.
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yeni anayasada yol haritası” konulu çalıştayların üçüncüsü, parti genel merkezinde gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın başkanlık ettiği çalıştay, anayasa hukuku, genel kamu hukuku ve insan hakları alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla yapıldı. Bu çalıştayda, “Yeni anayasada temel haklar ve özgürlükler” konusu masaya yatırıldı.
UZMANLARIN ÖNERİLERİ ALINDI
Çalıştayda, “Yeni anayasada temel hak ve özgürlükler nasıl düzenlenmeli? Anayasadaki yeri ve sistematiği ne olmalı?”, “Yeni anayasada temel hak ve özgürlüklerin niteliği, kapsamı ve sınırları nasıl belirlenmeli?”, “Yeni anayasada temel hak ve özgürlükleri koruyacak anayasal araçlar ve koruma mekanizmaları neler olmalı? Nasıl düzenlenmeli?” ve “Yeni anayasada mevcut temel hak ve özgürlük kategorileri için hangi düzenlemeler ve yenilikler önerilebilir?” başlıkları ele alındı. Çalıştaya katılan anayasa hukukçuları ve uzmanların bu konu başlıklarına ilişkin tespit ve önerileri alındı.
İLK İKİ ÇALIŞTAYIN RAPORU ERDOĞAN’DA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çalıştaylara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Çalıştay süreçleriyle yeni anayasanın mimari tasarımını şekillendirmeye doğru ilerliyoruz. Daha önceki iki çalıştayımızın sonunda değerli katılımcıların görüş ve önerileri raporlaştırılarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’a sunulmuştur. Üçüncü çalıştayımıza katkı sunan değerli hocalarımızın değerlendirmeleri ışığında da bir rapor hazırlayarak, Sayın Cumhurbaşkanı’mıza arz edeceğiz” dedi.