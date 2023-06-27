AK Parti'de yerel seçim seferberliği: Şehrin kimliğine göre aday

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı adayı CHP lideri Kemal Kılılçdaroğlu'nu sandığa gömerek yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi muhalefete bir kez daha hüsran yaşatan AK Parti, 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler için şimdiden düğmeye bastı ve hummalı bir çalışma için yol haritası belirlendi.

AK Parti, Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için sahanın nabzını tutmaya devam ediyor.

Oyların düştüğü illerde özel anket

Sabah'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda hareket eden AK Parti'de yetkililer, 2019 ve 2023 seçimlerinin sonuçları masaya yatıracak. Bu kapsamda her iki seçimin detaylı analizi yapılacak. AK Parti, 14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde görece oylarının düştüğü illerde seçmene özel anket çalışmaları yapacak.

Strateji ekibi yenilendi

AK Parti'nin strateji ekibi yenilendi ve çalışanların sayısı artırıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlığını yapacağı yeni ekip seçime kadar haftalık toplanıp adaylar ve kampanya ile ilgili kararlar alacak. Şu anda yerel seçim kampanyasıyla ilgili fikri çalışmalar sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere CHP'li belediyelerin karneleri çıkartılacak. Seçim vaatlerinden neleri yaptıkları, gerçekleşme oranları halka anlatılacak.

Şehrin kimliğine göre aday

AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kuracak. Bu kapsamda yerel seçimlerde tek bir seçim beyannamesi yerine her il için ayrı seçim beyannamesi hazırlanacak. Her şehir için öncelikler belirlenecek. Öncelik büyükşehirlere verilecek. Örneğin, İstanbul'un bir mahallesine kadar yapılacaklar da bu beyannamede yer alacak. Her şehrin kendini özel kriterleri ve kimliği öne çıkartılacak. Bu profile uygun aday çalışması yapılacak. Şehrin kimliğine uyan isimler üzerinden tercih yapılması önerilecek.

Ekonomide önemli adımlar

Sonucu belirleyecek en önemli etken ekonomi olduğundan dolayı bu alanda atılan adımlar seçime kadar devam edecek. Vatandaşın alım gücünü yükseltecek gerekli adımlar atılacak. Son seçimlerin kapsamlı bir analizini yapan AK Parti, yerel seçimlere dönük bunlardan ders çıkartacak. Teşkilat kadroları bunlar ışığında revize edilecek.



















