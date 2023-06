AK Parti'de yerel seçim seferberliği: Şehrin kimliğine göre aday

Sabah'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda hareket eden AK Parti'de yetkililer, 2019 ve 2023 seçimlerinin sonuçları masaya yatıracak. Bu kapsamda her iki seçimin detaylı analizi yapılacak. AK Parti, 14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde görece oylarının düştüğü illerde seçmene özel anket çalışmaları yapacak.

AK Parti, seçim konseptini "şehir beyannamesi" üzerine kuracak. Bu kapsamda yerel seçimlerde tek bir seçim beyannamesi yerine her il için ayrı seçim beyannamesi hazırlanacak. Her şehir için öncelikler belirlenecek. Öncelik büyükşehirlere verilecek. Örneğin, İstanbul'un bir mahallesine kadar yapılacaklar da bu beyannamede yer alacak. Her şehrin kendini özel kriterleri ve kimliği öne çıkartılacak. Bu profile uygun aday çalışması yapılacak. Şehrin kimliğine uyan isimler üzerinden tercih yapılması önerilecek.