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AK Parti'de yoğun mesai

AK Parti'de yoğun mesai

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ramazan ayında ve bayramda saha çalışması yapan AK Parti çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin yol haritasını değerlendirmek üzere yarın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nu (MKYK) toplayacak. Şu ana kadar 24 ilde yapılan ziyaretlerle teşkilatın nabzı tutuldu. Yapılan değerlendirmeler, genel merkez nezdinde hazırlanan raporlarla desteklenerek parti stratejisinin şekillendirilmesine katkı sağlıyor. Teşkilatın hazırlık süreci, bu ay sonunda gerçekleştirilecek üç günlük kamp ile tamamlanacak. Geçtiğimiz hafta il koordinatörlerini belirleyen Teşkilat Başkanlığı 27-28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek kampta, hem mevcut çalışmaları gözden geçirecek hem de önümüzdeki dönemin yol haritasını netleştirecek.


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