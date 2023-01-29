AK Parti’de yurt dışı beyanname hazırlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala aracılığıyla Belçika'daki Türklere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs bizim için yeniden sandıkların patlatıldığı bir uyanış olacak ve Avrupa da buna en güzel cevabı verecek." dedi.