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AK Parti’de yurt dışı beyanname hazırlığı

AK Parti, seçim hazırlıkları kapsamında yurt dışındaki vatandaşların Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine katılım ve desteğini artırmak için çalışmalar yapıyor.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala aracılığıyla Belçika'daki Türklere seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala aracılığıyla Belçika'daki Türklere seslendi.

Seçimin öne çekilmesi konusunda 14 Mayıs ağırlık kazanırken, AK Parti yurt dışındaki vatandaşların Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine katılım ve desteğini artırmak için çalışmalar yapıyor.

ERDOĞAN TELEFON İLE KATILIYOR

Bir yandan da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın başkanlığındaki heyet, yurt dışındaki seyahatlerine devam ederek, STK’larla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Toplantılarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan telefon ile bağlantı yaparak, seçimlerin önemine dikkat çekiyor.

YURT DIŞI İÇİN RAPORLAR HAZIRLANIYOR

4 milyona yakın seçmenin bulunduğu yurt dışında AK Parti yönetiminin belirlediği takvime göre hareket edilecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen heyetler problemleri dinleyerek bir rapor hazırlayacak. Hazırlanan bu rapor seçim beyannamesinde kullanılmak üzere metne dönüştürülecek.


#AK Parti
#Yurt Dışındaki Türkleri
#Efkan Ala
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AK Parti’de yurt dışı beyanname hazırlığı
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