AK Parti’de yurt dışı beyanname hazırlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala aracılığıyla Belçika'daki Türklere seslendi.
Seçimin öne çekilmesi konusunda 14 Mayıs ağırlık kazanırken, AK Parti yurt dışındaki vatandaşların Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine katılım ve desteğini artırmak için çalışmalar yapıyor.
Bir yandan da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın başkanlığındaki heyet, yurt dışındaki seyahatlerine devam ederek, STK’larla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Toplantılarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan telefon ile bağlantı yaparak, seçimlerin önemine dikkat çekiyor.
4 milyona yakın seçmenin bulunduğu yurt dışında AK Parti yönetiminin belirlediği takvime göre hareket edilecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen heyetler problemleri dinleyerek bir rapor hazırlayacak. Hazırlanan bu rapor seçim beyannamesinde kullanılmak üzere metne dönüştürülecek.