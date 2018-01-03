AK Parti'den Abdullah Gül açıklaması: Kurucu üye değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için, "Kurucu değildir, bu arada ’kurucu’ dediniz, AK Parti’nin kurucularından değil, kurucu milletvekillerindendir" sözlerinin ardından gözler partideki kurucu üyelerin kimler olduğuna çevrildi.

'Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşması doğru değil'

AK Partili eski isimlerden son günlerde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelere ilişkin önemli açıklamalar gelmişti. Bu isimler arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yer almıştı. "Sivillere ceza muafiyeti" içeren 696 sayılı KHK’nın 121. maddesine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden paylaşımda bulunan Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

REKLAM

Gül’ün yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Muğlaklıktan bahsetmesi üzücü, neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz" sözleriyle eleştirilmişti.

Bir eleştiri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan gelmişti. Ünal, Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplamıştı. Gül’ün KHK açıklamasının hatırlatılması üzerine Ünal, "Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşması doğru değil" diyerek tepkisini dile getirmişti.

'Gül kurucu üye değil kurucu vekillerdendir'

Kamuoyunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefetin adayı olacağı yönünde yeni bir tartışma gündeme oturdu. Katıldığı bir televizyon programında Gül’ün KHK açıklamaları ve bu haberlerin hatırlatılması üzerine ise açıklamada bulunan Ünal, "Her şeyden önce Sayın Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşıdır. Kurucu değildir, bu arada 'kurucu' dediniz, AK Parti’nin kurucularından değil, kurucu milletvekillerindendir. Yani kurucular kurulu üyesidir" ifadelerini kullandı.

REKLAM

AK Parti’nin kurucu üyeleri

AK Parti’nin ’kurucu üyeleri’ arasında yer alan isimler şöyle:

"Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Aktaş, Alaattin Büyükkaya, Ali Aydın Dumanolğu, Ali Babacan, Ali İhsan Arslan, Ali Yüksel Kavuştu, Ayşe Böhürler, Ayşenur Kurtoğlu, Binali Yıldırım, Halil Ürün, Burhan Kuzu, Bülent Gedikli, Cemal Kamacı, Erol Oral, Ersin Nazif Gürdoğan, Fatih Recep Saraçoğlu, Güldal Akşit, Gürsoy Erol, Cüneyd Zapsu, Habibe Güner, Halil Caner Doğaneli, Haluk İpek, Hasan Murat Mercan, Hayati Yazıcı, İbrahim Çağlar, İbrahim Reyhan Özal, İlhan Albayrak, İsmail Safi, İsmet Uçma, Lokman Ayva, Mehmet Ali Bulut, Mehmet Beyazıt Denizolgun, Mehmet Hilmi Güler, Mehmet Özlek, Mehmet Sayım Tekelioğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mihrimah Belma Satır, Muammer Kakı, Muharrem Karslı, Muharrem Tozçeken, Murat Yalçıntaş, Mustafa Ünal, Nazım Ekren, Nimet Baş, Nuray Oral, Nurettin Canikli, Osman Nuri Filiz, Reha Denemeç, Remziye Öztoprak, Sami Güçlü, Sema Karabıyık, Sema Ramazanoğlu, Serap Yahşi Yaşar, Süleyman Gündüz, Şaban Dişli, Tamer Özyeğitoğlu, Tayyar Altıkulaç, Ceyhun Yasemin Şimşek, Ziyaettin Yağcı."