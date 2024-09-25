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AK Parti’den gençlerle 3D Konuşmaları

AK Parti’den gençlerle 3D Konuşmaları

Resul Ekrem Şahan
04:0025/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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‘Türkiye Buluşmaları’ ile toplumun nabzını tutan AK Parti, üniversitelilere de yönelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Oku, düşün, uygula, neticelendir” tavsiyesinden ilham alınan programlarda “Düşünce, deneme ve değiştirme” olarak özetlenen ‘3D Konuşmaları’ şeklinde isimlendirildi. Toplantı formatında ‘Paylaşmaya Değerler Fikirler’ başlığı altında tecrübeli siyasi ve akademisyenler konuk olacak. Çalışmada her üniversitenin kendi özgün kimliğine uygun konu ve içeriklere yer verilecek. Örneğin Kırıkkale’de silah sanayi, Bursa da otomotiv sanayi ve Nevşehir’de turizm gibi konulara yer verilecek. Bu programlar online ortamlarda da paylaşılacak.

Özellikle yeni seçmenin tabanına ulaşmada ve onlarla daha güçlü bağ kurmada en etkili yöntemlerden biri olarak “üniversite buluşmaları" tercih edilip, genç seçmenlerin siyasete olan ilgisini artırarak kazanılacak.



Muhalefette 'koltuk' mücadelesini kızıştıran anket: İmamoğlu - Yavaş kavgasının nedeni adaylık hesapları mı?

'Değişim' hareketiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Özgür Özel'e devretmesi sonrasında bittiği düşünülen CHP'deki kronikleşen parti içi koltuk mücadelesi, iki büyük şehrin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş etrafında yeniden şekilleniyor. 2028'de gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hesaplarının şimdiden yapıldığı ana muhalefette ismi adaylık için geçen İmamoğlu ve Yavaş arasında karşılıklı yaşanan gerginlik son dönemde siyasetin gündemini meşgul ederken yayınlanan bir anket kavganın nedeni ile ilgili bazı ipuçları veriyor. Peki muhalefetin umudu olarak gösterilen İmamoğlu ve Yavaş'ın arasındaki gerginliğin arka planındaki sebep adaylık kavgası mı? Devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in sessizliğini koruduğu bu çekişmenin neresinde?


#AK Parti
#siyaset
#seminer

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