AK Parti’den gençlerle 3D Konuşmaları

‘Türkiye Buluşmaları’ ile toplumun nabzını tutan AK Parti, üniversitelilere de yönelecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Oku, düşün, uygula, neticelendir” tavsiyesinden ilham alınan programlarda “Düşünce, deneme ve değiştirme” olarak özetlenen ‘3D Konuşmaları’ şeklinde isimlendirildi. Toplantı formatında ‘Paylaşmaya Değerler Fikirler’ başlığı altında tecrübeli siyasi ve akademisyenler konuk olacak. Çalışmada her üniversitenin kendi özgün kimliğine uygun konu ve içeriklere yer verilecek. Örneğin Kırıkkale’de silah sanayi, Bursa da otomotiv sanayi ve Nevşehir’de turizm gibi konulara yer verilecek. Bu programlar online ortamlarda da paylaşılacak.