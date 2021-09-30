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POLİTİKA

AK Parti'den internet gazeteciliğiyle ilgili çalışma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, internet gazeteciliğiyle ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu mecrada çalışanların da diğer mecralarda çalışanlarla aynı haklara sahip olması aynı gelir durumunu elde etmesi, aynı yükümlülüklerde bulunması önemli olacaktır. İnşallah Meclis'e bunun intikalini sağlayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Partiden internet gazeteciliğiyle ilgili çalışma
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İnternet siteleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Henüz ete kemiğe bürünmüş değil ama değişik mecralardan, bu konuda görevi olan mecralardan bilgilendirmeleri aldık" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Samsun'da basın mensuplarıyla buluştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Samsun'da basın mensuplarıyla buluştu.

İnternet gazeteciliği konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Dağ, "İnternet siteleriyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Henüz ete kemiğe bürünmüş değil ama değişik mecralardan, bu konuda görevi olan mecralardan bilgilendirmeleri aldık. Bu konu gerçekten düzenlemeye ihtiyaç olan bir konu" ifadesini kullandı. Türkiye'nin her ilinden bu konuda talep ve sorular aldıklarını aktaran Dağ, şöyle devam etti:

EŞİT HAK VE YETKİ

Bu istekler doğrultusunda bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini bizler de düşünüyoruz. Bu alanda teknik imkanlar el verdiği sürece bu mecrada çalışanların da diğer mecraların çalışanlarıyla aynı hak ve yetkilerde olması, aynı gelir durumunu elde etmesi, aynı yükümlülüklerde bulunması önemli olacaktır.

MECLİS'E SUNULACAK

Bu konudaki sivil toplum kuruluşlarından yapmış oldukları çalışmaların ve istemiş oldukları çerçevenin bize iletilmesi gerektiğini, Meclis'e iletilmesi gerektiğini, diğer kurumlarımıza iletilmesini ifade ettik. Onlardan gelenler, bizim çalışmamızla inşallah önce komisyonda değerlendirmesini yapıyoruz. Daha sonra kabinedeki ilgili bakanlarla görüşülecek. Sonra Meclis'te diğer gruplarla bu görüşmeyi yapacağız. İnşallah Meclis'e bunun intikalini sağlayacağız. Yani şu anda bu konuyla ilgili somut adım atmış vaziyetteyiz.

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